https://sputnik-georgia.ru/20230613/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-278502511.html
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в мае 2023 года оказался на 0,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T09:01+0400
2023-06-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в мае 2023 года составила 1,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 1,5%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в мае 2023 года оказался на 0,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, евросоюз, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, евросоюз, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в мае 2023 года оказался на 0,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в мае 2023 года составила 1,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 1,5%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в мае 2023 года оказался на 0,2 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
3,3
2,7
Алкоголь и табак
7,1
7,2
Одежда и обувь
0,0
0,8
Коммунальные услуги
3,7
3,4
Мебель
5,0
6,0
Здравоохранение
-7,5
-8,0
Транспорт
-12,9
-13,4
Связь
-3,4
-3,0
Развлечения и отдых
1,7
2,7
Образование
6,8
7,0
Гостиницы и рестораны
11,1
9,2
Другое
18,4
16,4