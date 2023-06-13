https://sputnik-georgia.ru/20230613/naznacheny-dopolnitelnye-reysy-tbilisi-batumi-tbilisi-do-serediny-sentyabrya--raspisanie-278535106.html
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси до середины сентября – расписание
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси до середины сентября – расписание
Назначены новые дневные и ночные рейсы 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T20:06+0400
2023-06-13T20:06+0400
2023-06-13T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси в период с 14 июня до 15 сентября включительно, сообщили в пресс-службе компании.По информации ГЖД, дневные рейсы из Тбилиси будут выполняться с 14 июня по 15 сентября в 10:25, а из Батуми в Тбилиси – в 17:15. Также компания добавляет ночные рейсы: c 16 июня по 15 сентября поезд будет отправляться из Тбилиси в Батуми в 00:35, а из Батуми в Тбилиси – в 00:45. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в ж/д кассах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, батуми, гжд
грузия, новости, экономика, тбилиси, батуми, гжд
Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси до середины сентября – расписание
Назначены новые дневные и ночные рейсы
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси в период с 14 июня до 15 сентября включительно, сообщили в пресс-службе компании.
По информации ГЖД, дневные рейсы из Тбилиси будут выполняться с 14 июня по 15 сентября в 10:25, а из Батуми в Тбилиси – в 17:15.
Также компания добавляет ночные рейсы: c 16 июня по 15 сентября поезд будет отправляться из Тбилиси в Батуми в 00:35, а из Батуми в Тбилиси – в 00:45.
Билеты можно купить с помощью сайта
компании, через аппараты быстрого платежа, а также в ж/д кассах.