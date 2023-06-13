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Несчастный случай в Кобулети – мужчина разбился насмерть
Несчастный случай в Кобулети – мужчина разбился насмерть
На данный момент неизвестно, был это несчастный случай или суицид 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T15:04+0400
2023-06-13T15:04+0400
2023-06-13T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результате падения с высоты на улице Руставели в курортном городе Кобулети, сообщает местный телеканал "Tv 25". К моменту приезда скорой помощи мужчина был уже мертв, передает СМИ. На месте работают эксперты-криминалисты. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид. МВД инцидент не комментировало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кобулети
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происшествия, кобулети, грузия, новости
происшествия, кобулети, грузия, новости
Несчастный случай в Кобулети – мужчина разбился насмерть
15:04 13.06.2023 (обновлено: 15:11 13.06.2023)
На данный момент неизвестно, был это несчастный случай или суицид
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результате падения с высоты на улице Руставели в курортном городе Кобулети, сообщает местный телеканал "Tv 25".
К моменту приезда скорой помощи мужчина был уже мертв, передает
СМИ.
На месте работают эксперты-криминалисты. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид. МВД инцидент не комментировало.