https://sputnik-georgia.ru/20230613/neschastnyy-sluchay-v-kobuleti---muzhchina-razbilsya-nasmert-278527695.html

Несчастный случай в Кобулети – мужчина разбился насмерть

Несчастный случай в Кобулети – мужчина разбился насмерть

На данный момент неизвестно, был это несчастный случай или суицид 13.06.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

кобулети

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результате падения с высоты на улице Руставели в курортном городе Кобулети, сообщает местный телеканал "Tv 25". К моменту приезда скорой помощи мужчина был уже мертв, передает СМИ. На месте работают эксперты-криминалисты. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид. МВД инцидент не комментировало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кобулети

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