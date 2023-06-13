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Отходы размыло по области: эколог о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС
Отходы размыло по области: эколог о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС
Устоявшаяся десятилетиями экосистема разрушена из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Подробнее – смотрите в видео. 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T10:26+0400
2023-06-13T10:26+0400
2023-06-13T10:40+0400
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Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По словам эколога, Херсонской области угрожает теперь не только уничтожение сельскохозяйственного потенциала, но и более страшные последствия.
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мультимедиа, видео, в мире, видео
Отходы размыло по области: эколог о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС
10:26 13.06.2023 (обновлено: 10:40 13.06.2023)
Устоявшаяся десятилетиями экосистема разрушена из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Подробнее – смотрите в видео.
Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
По словам эколога, Херсонской области угрожает теперь не только уничтожение сельскохозяйственного потенциала, но и более страшные последствия.