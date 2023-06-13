https://sputnik-georgia.ru/20230613/otkhody-razmylo-po-oblasti-ekolog-o-posledstviyakh-katastrofy-na-kakhovskoy-ges-278504459.html

Отходы размыло по области: эколог о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС

Отходы размыло по области: эколог о последствиях катастрофы на Каховской ГЭС

Устоявшаяся десятилетиями экосистема разрушена из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Подробнее – смотрите в видео. 13.06.2023, Sputnik Грузия

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Свое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По словам эколога, Херсонской области угрожает теперь не только уничтожение сельскохозяйственного потенциала, но и более страшные последствия.

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