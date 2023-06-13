https://sputnik-georgia.ru/20230613/putin-o-sozdanii-sanitarnoy-zony-na-territorii-ukrainy-278540078.html

Путин о создании санитарной зоны на территории Украины

Путин о создании санитарной зоны на территории Украины

Проблема обстрела российской территории с Украины остается, и здесь есть несколько способов решения, сказал Путин 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, проблема обстрела российской территории с Украины остается, и здесь есть несколько способов решения.Он добавил, что если обстрелы будут продолжаться, то тогда российская сторона будет рассматривать вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать территорию России.При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", – добавил российский лидер.Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом остаются теми же и носят для России фундаментальный характер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, политика, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022