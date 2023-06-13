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https://sputnik-georgia.ru/20230613/rossiya-gotova-naraschivat-eksport-mineralnykh-udobreniy-278521629.html
Россия готова экспортировать больше минеральных удобрений
Россия готова экспортировать больше минеральных удобрений
Мощности российских предприятий позволяют нарастить экспорт удобрений 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T13:01+0400
2023-06-13T13:53+0400
россия
экономика
новости
тбилиси
ближний восток
африка
денис мантуров
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Мощности российских предприятий позволяют нарастить экспорт удобрений, отметил политик."Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке – способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, экономика, новости, тбилиси, ближний восток, африка, денис мантуров
россия, экономика, новости, тбилиси, ближний восток, африка, денис мантуров

Россия готова экспортировать больше минеральных удобрений

13:01 13.06.2023 (обновлено: 13:53 13.06.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Мощности российских предприятий позволяют нарастить экспорт удобрений
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Мощности российских предприятий позволяют нарастить экспорт удобрений, отметил политик.

"У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии, планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта", – сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

"Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке – способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона", – добавил он.
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