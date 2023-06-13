https://sputnik-georgia.ru/20230613/voennyy-ekspert-o-vozmozhnosti-vvoda-voysk-polshi-i-stran-baltii-na-ukrainu-278500272.html
Военный эксперт о возможности ввода войск Польши и стран Балтии на Украину
Военный эксперт о возможности ввода войск Польши и стран Балтии на Украину
ВСУ за несколько дней попыток организовать контрнаступление потеряли шокирующее количество хваленой западной техники 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T09:08+0400
2023-06-13T09:08+0400
2023-06-13T09:08+0400
мультимедиа
видео
в мире
политика
украина
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278499895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a144f306f88a9259e83fb1e5348d3041.jpg
Теперь страны Запада переосмыслят свой подход к поставкам вооружений Украине, потому что понимают, что они будут уничтожены российскими военными. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог и военный эксперт Иван Коновалов. Кроме того, обсудили предстоящий саммит НАТО и возможные обещания, которые в альянсе дадут Украине. Подробнее смотрите в видео.
украина
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278499895_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a072b7eb8babc5c69a42f92d29ff6001.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, польша, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, польша, нато, видео
Военный эксперт о возможности ввода войск Польши и стран Балтии на Украину
ВСУ за несколько дней попыток организовать контрнаступление потеряли шокирующее количество хваленой западной техники
Теперь страны Запада переосмыслят свой подход к поставкам вооружений Украине, потому что понимают, что они будут уничтожены российскими военными.
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог и военный эксперт Иван Коновалов.
Кроме того, обсудили предстоящий саммит НАТО и возможные обещания, которые в альянсе дадут Украине.
Подробнее смотрите в видео.