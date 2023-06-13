https://sputnik-georgia.ru/20230613/voennyy-ekspert-o-vozmozhnosti-vvoda-voysk-polshi-i-stran-baltii-na-ukrainu-278500272.html

Военный эксперт о возможности ввода войск Польши и стран Балтии на Украину

Военный эксперт о возможности ввода войск Польши и стран Балтии на Украину

ВСУ за несколько дней попыток организовать контрнаступление потеряли шокирующее количество хваленой западной техники 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T09:08+0400

2023-06-13T09:08+0400

2023-06-13T09:08+0400

мультимедиа

видео

в мире

политика

украина

польша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278499895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a144f306f88a9259e83fb1e5348d3041.jpg

Теперь страны Запада переосмыслят свой подход к поставкам вооружений Украине, потому что понимают, что они будут уничтожены российскими военными. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог и военный эксперт Иван Коновалов. Кроме того, обсудили предстоящий саммит НАТО и возможные обещания, которые в альянсе дадут Украине. Подробнее смотрите в видео.

украина

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, польша, нато, видео