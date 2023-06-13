https://sputnik-georgia.ru/20230613/volshebnaya-rakushka-ili-tayny-tbilisskogo-podzemelya-278494769.html

"Волшебная ракушка", или тайны тбилисского подземелья

"Волшебная ракушка", или тайны тбилисского подземелья

На станции метро "Руставели" есть ракушка возрастом около 80 миллионов лет 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T17:53+0400

2023-06-13T17:53+0400

2023-06-13T17:53+0400

грузия

общество

тбилиси

чиатура

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С каким бы рационализмом мы не подходили к жизни, наш внутренний ребенок всегда верит и надеется на чудо. Признайтесь, сколько раз вы загадывали самые сокровенные желания, задувая свечи на праздничном торте, в канун Нового года, увидев на часах одинаковые цифры? А как насчет ракушки возрастом около 80 миллионов лет, которая десятки лет назад превратилась в достопримечательность Тбилисского метрополитена? От мистики до науки Для тех, кто еще не знает, рассказываем. На перроне станции метро "Руставели" в Тбилиси, а если быть точнее, справа от входа, на третьем столбе на красном мраморе можно увидеть окаменелую раковину возрастом около 80 миллионов лет. Именно так палеонтологи датируют эту окаменелость. Издревле раковинам приписывали магическую силу – считали, что они помогают человеку отгонять негативную энергию, укреплять силу воли, приносить семейную идиллию и даже обладают способностью предотвращать конфликты и раздоры. Раковина из "тбилисского подземелья" "умеет" все. Во всяком случае в это верят те, кто в прошлом, будучи школьником или студентом, загадывал успешную сдачу экзамена. А некоторые даже на желаемую работу устраивались после традиционного ритуала: подошел, потер ракушку, загадал желание и вуаля. "Мне ее в три года показали первый раз, но я сама не загадывала там желаний. А вот мама загадывала. Потерла, перед тем как на работу устроиться. Потом рассказала: "Удача была на моей стороне". Это было в конце 70-х. Вот такая вот история", – поделилась со Sputnik Грузия жительница Тбилиси Наталья Харатишвили. Еще одна собеседница агентства Ия Сумбулашвили сказала, что привычка загадывать желание у столба с "магической ракушкой" никуда не ушла. "Это такое местное развлечение. После открытия станции все начали тереть ракушку. Потом студенты начали загадывать желания перед экзаменами. Так и пошло. Сначала я тоже загадывала, чтобы сдать экзамен, и до сих пор, если прохожу мимо, подхожу к колонне, загадываю, чего хочется", – поделилась Ия. Она даже рассказала о нескольких способах загадывания желаний, о которых слышала. Некоторые просто терли мизинцем ракушку и загадывали желание, а другие (кто не ищет легких путей, судя по всему) проделывали все это с закрытыми глазами да еще и выходили из метро так, чтобы не встретиться ни с кем взглядом и не проронить ни слова. С магией разобрались, так что самое время переходить на науку. Для этого корреспондент Sputnik Грузия связался с геологом Кахой Коиава.Начнем с того, что т. н. ракушки – это аммониты. Геолог пояснил, что чаще всего словом "аммониты" обозначают всех представителей подкласса аммоноидей (Ammonoidea) из класса головоногих моллюсков (Cephalopoda). В метро эта раковина попала из Западной Грузии. "Метро Руставели покрыто красным мрамором из муниципалитета Чиатура. Во многих частях Грузии, например в Рача-Лечхуми, целые каньоны усеяны раковинными окаменелостями, что доказывает, что когда-то Черное и Каспийское моря соединялись и эти места были покрыты морем", – отметил Коиава. Таким образом, ничего уникального в этой раковине нет, ну если только не брать во внимание ее возраст – 80 миллионов лет все-таки срок не маленький. Рассказ о том, что люди верят в мистические свойства ракушки в тбилисском метро, развеселил геолога. "Ну, откуда идут суеверия, никто не знает. Наверно, кто-то загадал желание, и оно исполнилось, так и пошло суждение, что аммонит какой-то волшебный. Но я такого не слышал", – сказал Коиава. Сила веры"Вера движет горы", – сказал первым делом грузинский уфолог Эрекле Шония в беседе с корреспондентом Sputnik Грузия. "Когда человек настраивается, концентрируется на чем-то – на своем будущем, жизни, на каких-то событиях – концентрация нашей воли, наших мыслей действует на все, практически меняет окружающую среду, нас, наше будущее", – заявил Шония. Уфолог верит, что при помощи веры человек может сделать самое обычное место энергетически сильным. Это так называемые "намоленные места". Энергоинформационное поле таких мест или предметов усиливается с активностью людей. На месте этой ракушки из метро мог бы оказаться любой талисман или икона."Человек больше верит материи, чем своей душе. Если человек более духовный и он понимает вселенские законы, он может настроиться безо всякого резонатора, он и так это все знает – что мы называем молитвой, погружением в самого себя или в саму вселенную", – сказал Шония. Верить в мистические свойства того или иного предмета или нет – это, конечно, личное дело каждого. Но кто знает, а вдруг эта ракушка из тбилисского подземелья и правда особенная. Говорят, попробовать – это уже полдела. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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грузия, общество, тбилиси, чиатура