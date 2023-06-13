https://sputnik-georgia.ru/20230613/vystavka-unikalnykh-kukol-ruchnoy-raboty-v-stolitse-gruzii---foto-278481129.html

Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото

Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото

В столице Грузии состоялась крупная выставка уникальных кукол ручной работы. Какие работы были представлены зрителям и как проходила выставка – смотрите в... 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T11:03+0400

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На выставке были представлены сотни кукол, которые изготовили более сорока мастеров. Каждая из работ по своему была уникальна и неповторима.

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