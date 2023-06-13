Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото
Такие выставки в последнее время обретают все большую популярность.
Такие выставки в последнее время обретают все большую популярность.
Авторские куклы ручной работы ценятся любителями по всему миру.
Авторские куклы ручной работы ценятся любителями по всему миру.
В Грузии мастера изготавливают самые разные куклы.
В Грузии мастера изготавливают самые разные куклы.
Среди представленных на выставке работ были фигуры различных персонажей.
Среди представленных на выставке работ были фигуры различных персонажей.
Все работы на выставке были по-своему уникальны и интересны.
Все работы на выставке были по-своему уникальны и интересны.
Мастера-кукольники постарались представить публике свои самые интересные работы.
Мастера-кукольники постарались представить публике свои самые интересные работы.
Создание каждой из таких кукол требует много времени и внимания.
Создание каждой из таких кукол требует много времени и внимания.
Сотни кукол более сорока мастеров были представлены в галерее компании "Bagrationi".
Сотни кукол более сорока мастеров были представлены в галерее компании "Bagrationi".
На выставке были представлены даже вот такие необычные шахматы ручной работы, на тему произведения Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".
На выставке были представлены даже вот такие необычные шахматы ручной работы, на тему произведения Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".
Были среди представленных кукол и изображения различных героев сказок и мультфильмов.
Были среди представленных кукол и изображения различных героев сказок и мультфильмов.
Конечно, в работах мастеров-кукольников была отражена и национальная тематика, были представлены фигуры в национальных костюмах.
Конечно, в работах мастеров-кукольников была отражена и национальная тематика, были представлены фигуры в национальных костюмах.
Тут же неподалеку можно было увидеть куклу Мерилин Монро.
Тут же неподалеку можно было увидеть куклу Мерилин Монро.
Авторы вовсю старались проявить в своих работах фантазию и талант.
Авторы вовсю старались проявить в своих работах фантазию и талант.
Выставка была организована очень атмосферно и со вкусом.
Выставка была организована очень атмосферно и со вкусом.
За две недели выставку посетило множество гостей, которые познакомились с творчеством грузинских мастеров.
За две недели выставку посетило множество гостей, которые познакомились с творчеством грузинских мастеров.