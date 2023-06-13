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https://sputnik-georgia.ru/20230613/vystavka-unikalnykh-kukol-ruchnoy-raboty-v-stolitse-gruzii---foto-278481129.html
Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото
Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото
В столице Грузии состоялась крупная выставка уникальных кукол ручной работы. Какие работы были представлены зрителям и как проходила выставка – смотрите в... 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T11:03+0400
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На выставке были представлены сотни кукол, которые изготовили более сорока мастеров. Каждая из работ по своему была уникальна и неповторима.
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новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, искусство, творчество, выставка, куклы, фото
новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, искусство, творчество, выставка, куклы, фото

Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – фото

11:03 13.06.2023 (обновлено: 11:11 13.06.2023)
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В столице Грузии состоялась крупная выставка уникальных кукол ручной работы. Какие работы были представлены зрителям и как проходила выставка – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
На выставке были представлены сотни кукол, которые изготовили более сорока мастеров. Каждая из работ по своему была уникальна и неповторима.
© photo: Sputnik / Stringer

Такие выставки в последнее время обретают все большую популярность.

Такие выставки в последнее время обретают все большую популярность. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Такие выставки в последнее время обретают все большую популярность.

© photo: Sputnik / Stringer

Авторские куклы ручной работы ценятся любителями по всему миру.

Авторские куклы ручной работы ценятся любителями по всему миру. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Авторские куклы ручной работы ценятся любителями по всему миру.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии мастера изготавливают самые разные куклы.

В Грузии мастера изготавливают самые разные куклы. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии мастера изготавливают самые разные куклы.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди представленных на выставке работ были фигуры различных персонажей.

Среди представленных на выставке работ были фигуры различных персонажей. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди представленных на выставке работ были фигуры различных персонажей.

© photo: Sputnik / Stringer

Все работы на выставке были по-своему уникальны и интересны.

Все работы на выставке были по-своему уникальны и интересны. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все работы на выставке были по-своему уникальны и интересны.

© photo: Sputnik / Stringer

Мастера-кукольники постарались представить публике свои самые интересные работы.

Мастера-кукольники постарались представить публике свои самые интересные работы. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мастера-кукольники постарались представить публике свои самые интересные работы.

© photo: Sputnik / Stringer

Создание каждой из таких кукол требует много времени и внимания.

Создание каждой из таких кукол требует много времени и внимания. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Создание каждой из таких кукол требует много времени и внимания.

© photo: Sputnik / Stringer

Сотни кукол более сорока мастеров были представлены в галерее компании "Bagrationi".

Сотни кукол более сорока мастеров были представлены в галерее компании &quot;Bagrationi&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни кукол более сорока мастеров были представлены в галерее компании "Bagrationi".

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены даже вот такие необычные шахматы ручной работы, на тему произведения Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

На выставке были представлены даже вот такие необычные шахматы ручной работы, на тему произведения Шота Руставели &quot;Витязь в тигровой шкуре&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены даже вот такие необычные шахматы ручной работы, на тему произведения Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

© photo: Sputnik / Stringer

Были среди представленных кукол и изображения различных героев сказок и мультфильмов.

Были среди представленных кукол и изображения различных героев сказок и мультфильмов. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Были среди представленных кукол и изображения различных героев сказок и мультфильмов.

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, в работах мастеров-кукольников была отражена и национальная тематика, были представлены фигуры в национальных костюмах.

Конечно, в работах мастеров-кукольников была отражена и национальная тематика, были представлены фигуры в национальных костюмах. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, в работах мастеров-кукольников была отражена и национальная тематика, были представлены фигуры в национальных костюмах.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же неподалеку можно было увидеть куклу Мерилин Монро.

Тут же неподалеку можно было увидеть куклу Мерилин Монро. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же неподалеку можно было увидеть куклу Мерилин Монро.

© photo: Sputnik / Stringer

Авторы вовсю старались проявить в своих работах фантазию и талант.

Авторы вовсю старались проявить в своих работах фантазию и талант. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Авторы вовсю старались проявить в своих работах фантазию и талант.

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка была организована очень атмосферно и со вкусом.

Выставка была организована очень атмосферно и со вкусом. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка была организована очень атмосферно и со вкусом.

© photo: Sputnik / Stringer

За две недели выставку посетило множество гостей, которые познакомились с творчеством грузинских мастеров.

За две недели выставку посетило множество гостей, которые познакомились с творчеством грузинских мастеров. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

За две недели выставку посетило множество гостей, которые познакомились с творчеством грузинских мастеров.

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