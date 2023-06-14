https://sputnik-georgia.ru/20230614/biznes-assotsiatsiya-delovoy-klimat-v-gruzii-uluchshilsya-278542452.html

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшился

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшился

Во втором квартале 2023 года показатель делового климата положительный во всех отраслях 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T07:01+0400

2023-06-14T07:01+0400

2023-06-14T07:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии во втором квартале 2023 года улучшился по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря оптимистичным ожиданиям и положительной оценке текущего состояния бизнеса, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 компаний разного масштаба, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 15 по 28 мая текущего года. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Среди секторов текущую ситуацию наиболее позитивно оценил строительный. Это может быть связано с увеличением продаж в секторе (72,7% компаний строительного сектора зафиксировали рост продаж во втором квартале 2023 года). Что касается ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев, то во втором квартале 2022 года показатель положителен для всех секторов. Самые оптимистичные ожидания зафиксированы в строительном секторе, а ухудшения ждут в сфере услуг. Занятость населения По исследованию БАГ, 38% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 5% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 51% опрошенных компаний полагает, что в третьем квартале 2023 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 2%. 48% компаний не собираются менять количество сотрудников. Наиболее негативно ситуация оценена во втором квартале в отношении численности работников в сфере услуг: 7% заявили, что число работающих у них сокращается. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы мешающие их деятельности, сократилось во втором квартале на 7% по сравнению с предыдущим кварталом 2023 года, и на 13% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В четвертом квартале были названы пять причин, мешающих бизнесу в Грузии: Доступ к финансамВо втором квартале текущего года 43% опрошенных компаний (на 3% мньше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 34% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Курс лари Во втором квартале 2023 года, по сравнению с предыдущим кварталом, значительно возросла доля компаний (до 25%), ожидающих обесценивания обменного курса лари к доллару в ближайшие полгода. При этом большинство компаний (52%) не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 63% опрошенных. Также 22% компаний ожидают укрепления национальной валюты. На сегодня обменный курс лари определен в размере 2,6034 GEL/$. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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