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Ищенко о контрнаступлении ВСУ, осушении Каховского водохранилища и трофейной технике
Ищенко о контрнаступлении ВСУ, осушении Каховского водохранилища и трофейной технике
Украинское контрнаступление пока не добилось успехов, но США заставляют Киев и дальше бросать на прорыв все силы, не считаясь с потерями 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T11:04+0400
2023-06-14T11:04+0400
2023-06-14T11:04+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Чего Соединенные Штаты ждут от ВСУ и как даже провал контрнаступления Запад попытается использовать в своих целях? Зачем Украина начала осушать Каховское водохранилище? Что будет с Украиной по итогам контрнаступления? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, киев, видео
Ищенко о контрнаступлении ВСУ, осушении Каховского водохранилища и трофейной технике
Украинское контрнаступление пока не добилось успехов, но США заставляют Киев и дальше бросать на прорыв все силы, не считаясь с потерями
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Чего Соединенные Штаты ждут от ВСУ и как даже провал контрнаступления Запад попытается использовать в своих целях? Зачем Украина начала осушать Каховское водохранилище? Что будет с Украиной по итогам контрнаступления?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.