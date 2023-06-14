https://sputnik-georgia.ru/20230614/ischenko-o-kontrnastuplenii-vsu-osushenii-kakhovskogo-vodokhranilischa-i-trofeynoy-tekhnike-278546616.html

Ищенко о контрнаступлении ВСУ, осушении Каховского водохранилища и трофейной технике

Ищенко о контрнаступлении ВСУ, осушении Каховского водохранилища и трофейной технике

Украинское контрнаступление пока не добилось успехов, но США заставляют Киев и дальше бросать на прорыв все силы, не считаясь с потерями 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T11:04+0400

2023-06-14T11:04+0400

2023-06-14T11:04+0400

мультимедиа

видео

в мире

украина

сша

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0e/278546448_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7af5fdcef441d321e99a7488c54ba300.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Чего Соединенные Штаты ждут от ВСУ и как даже провал контрнаступления Запад попытается использовать в своих целях? Зачем Украина начала осушать Каховское водохранилище? Что будет с Украиной по итогам контрнаступления? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

украина

сша

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, киев, видео