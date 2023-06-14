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https://sputnik-georgia.ru/20230614/park-vake-posle-rekonstruktsii-krasivo-chisto-i-uyutno---foto-278568136.html
Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото
Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото
Парк Ваке сегодня является одним из главных и больших парков столицы Грузии. Он расположен в центре города на проспекте Ильи Чавчавадзе. Недавно в парке была... 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T13:20+0400
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Парку Ваке уже почти 80 лет. Он был открыт вскоре после завершения Второй мировой войны и вначале назывался парком Победы. Тут разместили Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату, а также огромную 28-метровую статую Победы на склоне горы. Весь этот комплекс назывался Мемориалом Славы.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, парк ваке, тбилиси, тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, парк ваке, тбилиси, тбилиси, фото

Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото

13:20 14.06.2023 (обновлено: 13:33 14.06.2023)
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Парк Ваке сегодня является одним из главных и больших парков столицы Грузии. Он расположен в центре города на проспекте Ильи Чавчавадзе. Недавно в парке была проведена реконструкция – как он выглядит сегодня, смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Парку Ваке уже почти 80 лет. Он был открыт вскоре после завершения Второй мировой войны и вначале назывался парком Победы. Тут разместили Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату, а также огромную 28-метровую статую Победы на склоне горы. Весь этот комплекс назывался Мемориалом Славы.
© photo: Sputnik / Stringer

Парк Ваке был открыт в 1946 году на территории бывшего пустыря.

Парк Ваке был открыт в 1946 году на территории бывшего пустыря. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Парк Ваке был открыт в 1946 году на территории бывшего пустыря.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит центральный вход в парк, который ранее назывался парком Победы.

Так выглядит центральный вход в парк, который ранее назывался парком Победы. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит центральный вход в парк, который ранее назывался парком Победы.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке в советское время был расположен Мемориал Славы с Вечным огнем, памятником Неизвестному Солдату и 28-метровой статуей Победы.

В парке в советское время был расположен Мемориал Славы с Вечным огнем, памятником Неизвестному Солдату и 28-метровой статуей Победы. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

В парке в советское время был расположен Мемориал Славы с Вечным огнем, памятником Неизвестному Солдату и 28-метровой статуей Победы.

© photo: Sputnik / Stringer

Была проведена большая работа по осушению и планировке территории. Применялись и взрывные работы.

Была проведена большая работа по осушению и планировке территории. Применялись и взрывные работы. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Была проведена большая работа по осушению и планировке территории. Применялись и взрывные работы.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке был создан новый покров почвы, высажены сотни тысяч хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников.

В парке был создан новый покров почвы, высажены сотни тысяч хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

В парке был создан новый покров почвы, высажены сотни тысяч хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников.

© photo: Sputnik / Stringer

Создание парка Ваке стало первым подобным по своим масштабам проектом в столице Грузии.

Создание парка Ваке стало первым подобным по своим масштабам проектом в столице Грузии. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Создание парка Ваке стало первым подобным по своим масштабам проектом в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Центральная часть парка имела регулярную планировку, окраинная представляла собой дендропарк.

Центральная часть парка имела регулярную планировку, окраинная представляла собой дендропарк. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Центральная часть парка имела регулярную планировку, окраинная представляла собой дендропарк.

© photo: Sputnik / Stringer

При посадке деревьев и кустарников был использован опыт пересадки уже взрослых растений, которые прекрасно прижились на новом месте.

При посадке деревьев и кустарников был использован опыт пересадки уже взрослых растений, которые прекрасно прижились на новом месте. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

При посадке деревьев и кустарников был использован опыт пересадки уже взрослых растений, которые прекрасно прижились на новом месте.

© photo: Sputnik / Stringer

От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на семь метров, в парк вела монументальная лестница с каскадом фонтанов.

От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на семь метров, в парк вела монументальная лестница с каскадом фонтанов. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на семь метров, в парк вела монументальная лестница с каскадом фонтанов.

© photo: Sputnik / Stringer

Так парк Ваке выглядит сегодня после обновления и реконструкции.

Так парк Ваке выглядит сегодня после обновления и реконструкции. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Так парк Ваке выглядит сегодня после обновления и реконструкции.

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, фонтаны в парке пока еще отключены.

Правда, фонтаны в парке пока еще отключены. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, фонтаны в парке пока еще отключены.

© photo: Sputnik / Stringer

Общая планировка парка осталась неизменной. Но специалисты мэрии Тбилиси постарались благоустроить территорию.

Общая планировка парка осталась неизменной. Но специалисты мэрии Тбилиси постарались благоустроить территорию. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Общая планировка парка осталась неизменной. Но специалисты мэрии Тбилиси постарались благоустроить территорию.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке было установлено новое освещение.

В парке было установлено новое освещение. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

В парке было установлено новое освещение.

© photo: Sputnik / Stringer

Появились новые скамейки.

Появились новые скамейки. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Появились новые скамейки.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке сейчас есть и спортивные площадки, и детский городок с платными аттракционами.

В парке сейчас есть и спортивные площадки, и детский городок с платными аттракционами. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

В парке сейчас есть и спортивные площадки, и детский городок с платными аттракционами.

© photo: Sputnik / Stringer

А эта детская площадка бесплатная и тут обычно играет много детей.

А эта детская площадка бесплатная и тут обычно играет много детей. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

А эта детская площадка бесплатная и тут обычно играет много детей.

© photo: Sputnik / Stringer

Также в парке расположены уличные кафе.

Также в парке расположены уличные кафе. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Также в парке расположены уличные кафе.

© photo: Sputnik / Stringer

Действует несколько благоустроенных общественных туалетов.

Действует несколько благоустроенных общественных туалетов. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Действует несколько благоустроенных общественных туалетов.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с одним из входов на территорию парка и недалеко от детской площадки находится супермаркет.

Рядом с одним из входов на территорию парка и недалеко от детской площадки находится супермаркет. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с одним из входов на территорию парка и недалеко от детской площадки находится супермаркет.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке в дневное время в будни не так много людей, но к вечеру дорожки заполняются жителями города, которые тут любят прогуливаться целыми семьями.

В парке в дневное время в будни не так много людей, но к вечеру дорожки заполняются жителями города, которые тут любят прогуливаться целыми семьями. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

В парке в дневное время в будни не так много людей, но к вечеру дорожки заполняются жителями города, которые тут любят прогуливаться целыми семьями.

© photo: Sputnik / Stringer

После реконструкции в парке Ваке стало еще уютнее.

После реконструкции в парке Ваке стало еще уютнее. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

После реконструкции в парке Ваке стало еще уютнее.

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