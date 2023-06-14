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Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото

Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото

Парк Ваке сегодня является одним из главных и больших парков столицы Грузии. Он расположен в центре города на проспекте Ильи Чавчавадзе. Недавно в парке была... 14.06.2023, Sputnik Грузия

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Парку Ваке уже почти 80 лет. Он был открыт вскоре после завершения Второй мировой войны и вначале назывался парком Победы. Тут разместили Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату, а также огромную 28-метровую статую Победы на склоне горы. Весь этот комплекс назывался Мемориалом Славы.

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