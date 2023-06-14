Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото
Парк Ваке был открыт в 1946 году на территории бывшего пустыря.
Парк Ваке был открыт в 1946 году на территории бывшего пустыря.
Так выглядит центральный вход в парк, который ранее назывался парком Победы.
Так выглядит центральный вход в парк, который ранее назывался парком Победы.
В парке в советское время был расположен Мемориал Славы с Вечным огнем, памятником Неизвестному Солдату и 28-метровой статуей Победы.
В парке в советское время был расположен Мемориал Славы с Вечным огнем, памятником Неизвестному Солдату и 28-метровой статуей Победы.
Была проведена большая работа по осушению и планировке территории. Применялись и взрывные работы.
Была проведена большая работа по осушению и планировке территории. Применялись и взрывные работы.
В парке был создан новый покров почвы, высажены сотни тысяч хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников.
В парке был создан новый покров почвы, высажены сотни тысяч хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников.
Создание парка Ваке стало первым подобным по своим масштабам проектом в столице Грузии.
Создание парка Ваке стало первым подобным по своим масштабам проектом в столице Грузии.
Центральная часть парка имела регулярную планировку, окраинная представляла собой дендропарк.
Центральная часть парка имела регулярную планировку, окраинная представляла собой дендропарк.
При посадке деревьев и кустарников был использован опыт пересадки уже взрослых растений, которые прекрасно прижились на новом месте.
При посадке деревьев и кустарников был использован опыт пересадки уже взрослых растений, которые прекрасно прижились на новом месте.
От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на семь метров, в парк вела монументальная лестница с каскадом фонтанов.
От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на семь метров, в парк вела монументальная лестница с каскадом фонтанов.
Так парк Ваке выглядит сегодня после обновления и реконструкции.
Так парк Ваке выглядит сегодня после обновления и реконструкции.
Правда, фонтаны в парке пока еще отключены.
Правда, фонтаны в парке пока еще отключены.
Общая планировка парка осталась неизменной. Но специалисты мэрии Тбилиси постарались благоустроить территорию.
Общая планировка парка осталась неизменной. Но специалисты мэрии Тбилиси постарались благоустроить территорию.
В парке было установлено новое освещение.
В парке было установлено новое освещение.
Появились новые скамейки.
Появились новые скамейки.
В парке сейчас есть и спортивные площадки, и детский городок с платными аттракционами.
В парке сейчас есть и спортивные площадки, и детский городок с платными аттракционами.
А эта детская площадка бесплатная и тут обычно играет много детей.
А эта детская площадка бесплатная и тут обычно играет много детей.
Также в парке расположены уличные кафе.
Также в парке расположены уличные кафе.
Действует несколько благоустроенных общественных туалетов.
Действует несколько благоустроенных общественных туалетов.
Рядом с одним из входов на территорию парка и недалеко от детской площадки находится супермаркет.
Рядом с одним из входов на территорию парка и недалеко от детской площадки находится супермаркет.
В парке в дневное время в будни не так много людей, но к вечеру дорожки заполняются жителями города, которые тут любят прогуливаться целыми семьями.
В парке в дневное время в будни не так много людей, но к вечеру дорожки заполняются жителями города, которые тут любят прогуливаться целыми семьями.
После реконструкции в парке Ваке стало еще уютнее.
После реконструкции в парке Ваке стало еще уютнее.