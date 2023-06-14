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Стремление Китая к первенству в регионе противоречит интересам Запада – ФРГ
Стремление Китая к первенству в регионе противоречит интересам Запада – ФРГ
Китай разными способами пытается изменить основанный на правилах международный порядок, считают авторы стратегии 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T16:37+0400
2023-06-14T16:37+0400
2023-06-14T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Китай стремится к региональному первенству, а это противоречит интересам и ценностям Запада, говорится в стратегии национальной безопасности Германии.Также в документе утверждается, что, с точки зрения Берлина, "Китай различными способами пытается изменить существующий, основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, германия, берлин, новости, в мире, политика, политика, политика
китай, германия, берлин, новости, в мире, политика, политика, политика
Стремление Китая к первенству в регионе противоречит интересам Запада – ФРГ
Китай разными способами пытается изменить основанный на правилах международный порядок, считают авторы стратегии
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Китай стремится к региональному первенству, а это противоречит интересам и ценностям Запада, говорится в стратегии национальной безопасности Германии.
"Китай является партнером, конкурентом и системным соперником. При этом мы видим, что в последние годы элементов соперничества и конкуренции становится больше", – говорится в тексте.
Также в документе утверждается, что, с точки зрения Берлина, "Китай различными способами пытается изменить существующий, основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.