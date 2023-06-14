https://sputnik-georgia.ru/20230614/stremlenie-kitaya-k-pervenstvu-v-regione-protivorechit-interesam-zapada--frg-278578084.html

Стремление Китая к первенству в регионе противоречит интересам Запада – ФРГ

Стремление Китая к первенству в регионе противоречит интересам Запада – ФРГ

Китай разными способами пытается изменить основанный на правилах международный порядок, считают авторы стратегии 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T16:37+0400

2023-06-14T16:37+0400

2023-06-14T16:37+0400

китай

германия

берлин

новости

в мире

политика

политика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1a/275254527_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_9731590f9a4f462be67663db1bdd96f4.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Китай стремится к региональному первенству, а это противоречит интересам и ценностям Запада, говорится в стратегии национальной безопасности Германии.Также в документе утверждается, что, с точки зрения Берлина, "Китай различными способами пытается изменить существующий, основанный на правилах международный порядок", а также "снова и снова действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

германия

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

китай, германия, берлин, новости, в мире, политика, политика, политика