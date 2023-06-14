https://sputnik-georgia.ru/20230614/v-turtsii-po-delu-ob-ubiystve-muzha-zaderzhana-grazhdanka-gruzii--smi-278588087.html

В Турции по делу об убийстве мужа задержана гражданка Грузии – СМИ

В Турции по делу об убийстве мужа задержана гражданка Грузии – СМИ

Мужчина был убит ударом топора в затылок, сообщают СМИ 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T19:19+0400

2023-06-14T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Турецкие полицейские задержали гражданку Грузии по делу об убийстве ее супруга, 47-летнего Абдуллы Авджи, в городе Азизие (провинция Эрзурум), сообщают местные СМИ. Мужчина был обнаружен мертвым у курятника во дворе собственного дома. Он был убит ударом топора в затылок, сообщают СМИ. Погибший был отцом двоих детей. Кроме супруги убитого, полиция также задержала его друга, который на момент убийства находился в доме жертвы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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