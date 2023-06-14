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В Турции по делу об убийстве мужа задержана гражданка Грузии – СМИ
В Турции по делу об убийстве мужа задержана гражданка Грузии – СМИ
Мужчина был убит ударом топора в затылок, сообщают СМИ 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T19:19+0400
2023-06-14T19:19+0400
2023-06-14T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Турецкие полицейские задержали гражданку Грузии по делу об убийстве ее супруга, 47-летнего Абдуллы Авджи, в городе Азизие (провинция Эрзурум), сообщают местные СМИ. Мужчина был обнаружен мертвым у курятника во дворе собственного дома. Он был убит ударом топора в затылок, сообщают СМИ. Погибший был отцом двоих детей. Кроме супруги убитого, полиция также задержала его друга, который на момент убийства находился в доме жертвы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, турция
происшествия, новости, грузия, турция
В Турции по делу об убийстве мужа задержана гражданка Грузии – СМИ
Мужчина был убит ударом топора в затылок, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Турецкие полицейские задержали гражданку Грузии по делу об убийстве ее супруга, 47-летнего Абдуллы Авджи, в городе Азизие (провинция Эрзурум), сообщают местные СМИ.
Мужчина был обнаружен мертвым у курятника во дворе собственного дома. Он был убит ударом топора в затылок, сообщают
СМИ. Погибший был отцом двоих детей.
Кроме супруги убитого, полиция также задержала его друга, который на момент убийства находился в доме жертвы.