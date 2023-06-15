https://sputnik-georgia.ru/20230615/doekhat-v-rossiyu-stanet-esche-prosche---v-gruzii-gotovy-stroit-novuyu-obezdnuyu-dorogu-278592515.html

Доехать в Россию станет еще проще – в Грузии готовы строить новую объездную дорогу

Доехать в Россию станет еще проще – в Грузии готовы строить новую объездную дорогу

В рамках тендера запланировано строительство двух эстакад и двух тоннелей 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T00:11+0400

2023-06-15T00:11+0400

2023-06-15T00:25+0400

грузия

экономика

новости

степанцминда

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960478_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_76b66aa8106bb11578113f063ad67aaa.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии объявил тендер на строительство еще одного участка обновленной дороги в направлении грузино-российской границы – ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс". Новая дорога станет продолжением объездной дороги Арша-Степанцминда и будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря этой дороге доезжать до поселка Коби можно будет не заезжая в СтепанцминдаСогласно условиям тендера, компания победитель должна построить новую дорогу Степанцминда-Гвелети, которая станет первым участком обновленной дороги в направлении к границе Грузии с Россией.На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт>>По проекту компания строитель должна построить две эстакады 2,018 тысячи метров и 636 метров и проложить два тоннеля длиной 460 метров и 846 метров. Стоимость проекта 245,9 миллиона лари. Тендер международный, и прием заявок продлится до 28 июля. При этом компания-участник должна подтвердить, что ее оборот за последние пять лет был не менее 57 миллионов долларов в год, а сама она осуществила проект строительства дороги стоимостью более 76 миллионов долларов и провела не менее 1,3 километра дорог и мостов. Квешети-КобиВ данный момент уже ведется строительство другого участка этой дороги Квешети-Коби стоимостью 1,2 миллиарда лари. На этом участке планируется построить 9 километровый тоннель, при этом 6,4 километра тоннеля уже пробиты.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

степанцминда

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, степанцминда, верхний ларс