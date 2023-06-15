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Фейк и монтаж – спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе об аудиозаписях
Фейк и монтаж – спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе об аудиозаписях
Два года достаточно, чтобы смонтировать как хочешь, сказал Абашидзе 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T21:48+0400
2023-06-15T21:48+0400
2023-06-15T21:48+0400
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новости
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зураб абашидзе
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал монтажом и фейком обнародованные записи его разговоров с российским телеведущим Владимиром Познером и бизнесменом Марком Зильберквитом. Аудиозапись появилась на портале YouТube 14 июня и датируется апрелем 2021 года, когда Познер после скандала, устроенного оппозиционными активистами, покинул Грузию. На аудиозаписи Абашидзе обсуждает ситуацию со своими собеседниками и говорит, что переживает за ситуацию и называет протестующих "уродами". Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты закидали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий и его гости – они выражали свое негодование по поводу заявлений журналиста об Абхазии. Хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, зураб абашидзе, владимир познер
грузия, новости, политика, зураб абашидзе, владимир познер
Фейк и монтаж – спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе об аудиозаписях
Два года достаточно, чтобы смонтировать как хочешь, сказал Абашидзе
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал монтажом и фейком обнародованные записи его разговоров с российским телеведущим Владимиром Познером и бизнесменом Марком Зильберквитом.
Аудиозапись появилась на портале YouТube 14 июня и датируется апрелем 2021 года, когда Познер после скандала, устроенного оппозиционными активистами, покинул Грузию. На аудиозаписи Абашидзе обсуждает ситуацию со своими собеседниками и говорит, что переживает за ситуацию и называет протестующих "уродами".
"Разговор обрезан, "фейки". Два года достаточно, чтобы смонтировать как хочешь", – сказал Абашидзе.
Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов.
Демонстранты закидали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий и его гости – они выражали свое негодование по поводу заявлений журналиста об Абхазии. Хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.