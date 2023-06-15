https://sputnik-georgia.ru/20230615/gruziyu-i-rumyniyu-svyazhet-paromnoe-soobschenie-278602501.html
Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение
Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение
Рейсы будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T12:29+0400
2023-06-15T12:29+0400
2023-06-15T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузию и Румынию с 27 июня свяжет скоростной паром, который будет выполнять рейсы по маршруту Констанца-Поти-Констанца, говорится на сайте компании E60 Shipping Line. О том, что два города свяжет паромное сообщение, стало известно осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Паром прибудет в пункт назначения всего за 42 часа, и за это время у пассажиров и водителей будет возможность разместиться в комфортабельных каютах и насладиться бортовым рестораном, баром, развлекательной зоной и магазином Duty Free. Грузы, перевозимые паромом, будут максимально быстро проходить таможенные процедуры обеих стран, как было согласовано ранее в этом году во время визита румынских таможенных представителей в Грузию. Поездки будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров, построенный по заказу грузинской компании E60 Shipping Line .E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги. Для получения дополнительной информации о судоходной линии E60 нужно посетить сайт компании.Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, румыния, тбилиси, европа, саломе зурабишвили
новости, грузия, румыния, тбилиси, европа, саломе зурабишвили
Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение
12:29 15.06.2023 (обновлено: 12:36 15.06.2023)
Рейсы будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузию и Румынию с 27 июня свяжет скоростной паром, который будет выполнять рейсы по маршруту Констанца-Поти-Констанца, говорится на сайте компании E60 Shipping Line.
О том, что два города свяжет паромное сообщение, стало известно осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Паром прибудет в пункт назначения всего за 42 часа, и за это время у пассажиров и водителей будет возможность разместиться в комфортабельных каютах и насладиться бортовым рестораном, баром, развлекательной зоной и магазином Duty Free.
Грузы, перевозимые паромом, будут максимально быстро проходить таможенные процедуры обеих стран, как было согласовано ранее в этом году во время визита румынских таможенных представителей в Грузию.
Поездки будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров, построенный по заказу грузинской компании E60 Shipping Line .
"С созданием этого маршрута мы способствуем развитию торговли и сотрудничества между нашим регионом и Европой, а также делаем чрезвычайно важный шаг по сближению Грузии с Европой", – сказал управляющий партнер компании Шалва Цакадзе.
E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги.
Для получения дополнительной информации о судоходной линии E60 нужно посетить сайт компании
.
Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.