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Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение

Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение

Рейсы будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузию и Румынию с 27 июня свяжет скоростной паром, который будет выполнять рейсы по маршруту Констанца-Поти-Констанца, говорится на сайте компании E60 Shipping Line. О том, что два города свяжет паромное сообщение, стало известно осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. Паром прибудет в пункт назначения всего за 42 часа, и за это время у пассажиров и водителей будет возможность разместиться в комфортабельных каютах и насладиться бортовым рестораном, баром, развлекательной зоной и магазином Duty Free. Грузы, перевозимые паромом, будут максимально быстро проходить таможенные процедуры обеих стран, как было согласовано ранее в этом году во время визита румынских таможенных представителей в Грузию. Поездки будет совершать паром "Вильнюс" длиной 190 метров, построенный по заказу грузинской компании E60 Shipping Line .E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги. Для получения дополнительной информации о судоходной линии E60 нужно посетить сайт компании.Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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