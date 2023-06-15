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Иностранку задержали в Грузии за пособничество проституции
Иностранку задержали в Грузии за пособничество проституции
По данным МВД, женщина сдавала салон для занятия проституцией 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T13:23+0400
2023-06-15T13:23+0400
2023-06-15T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 50-летнюю иностранку по обвинению в предоставлении помещения для занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, работники салона, который задержанная сдавала в аренду, оказывали клиентам сексуальные услуги за деньги. Часть полученной суммы систематически отдавали владелице помещения. Следствие ведется по статье "Предоставление места или жилища для занятия проституцией", задержанной грозит до 4 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Иностранку задержали в Грузии за пособничество проституции
По данным МВД, женщина сдавала салон для занятия проституцией
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 50-летнюю иностранку по обвинению в предоставлении помещения для занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД.
По данным
следствия, работники салона, который задержанная сдавала в аренду, оказывали клиентам сексуальные услуги за деньги. Часть полученной суммы систематически отдавали владелице помещения.
Следствие ведется по статье "Предоставление места или жилища для занятия проституцией", задержанной грозит до 4 лет тюрьмы.