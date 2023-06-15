https://sputnik-georgia.ru/20230615/navodnenie-i-grad-rayon-gurdzhaani-v-kakheti-postradal-ot-uragana---video-278626542.html

Наводнение и град: район Гурджаани в Кахети пострадал от урагана - видео

Наводнение и град: район Гурджаани в Кахети пострадал от урагана - видео

Регион Кахети пострадал от урагана. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры очевидца с места стихийного бедствия. Видно, как по городу Гурджаани текут потоки... 15.06.2023, Sputnik Грузия

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В Гурджаанском муниципалитете вышедшие из берегов сразу две реки затопили дорогу в поселке Дзиркоки и центральную улицу города Гурджаани, было прервано движение машин на дороге в направлении Лагодехи.Град в районе Гурджаани уничтожил виноградники и сады местных жителей, из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи, несколько сел остались без электричества.

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