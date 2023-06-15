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Первый поезд отправился из Еревана в Батуми в этом сезоне
Первый поезд отправился из Еревана в Батуми в этом сезоне
В этом году частота рейсов увеличена – из Еревана поезд будет отправляться в Батуми через день 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Компания "Южно-кавказская железная дорога" приступила к летним перевозкам от Еревана до Батуми – первый поезд довезет до грузинского курорта порядка 120 пассажиров, сообщает пресс-служба компании.В текущем году частота рейсов увеличена по сравнению с 2022 годом: из Еревана поезд на Батуми будет отходить через день.На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде. По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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армения, новости, общество, туризм, ереван, батуми, юкжд
армения, новости, общество, туризм, ереван, батуми, юкжд

Первый поезд отправился из Еревана в Батуми в этом сезоне

21:04 15.06.2023
© photo: Sputnik / Karen YepremyanПоезд Ереван-Батуми
Поезд Ереван-Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© photo: Sputnik / Karen Yepremyan
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В этом году частота рейсов увеличена – из Еревана поезд будет отправляться в Батуми через день
ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Компания "Южно-кавказская железная дорога" приступила к летним перевозкам от Еревана до Батуми – первый поезд довезет до грузинского курорта порядка 120 пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

"Мы рады приветствовать наших первых пассажиров, отправляющихся на отдых в Грузию. Реализованное до начала летнего сезона количество билетов позволяет нам с уверенностью утверждать, что данный маршрут пользуется большим спросом у граждан и гостей Армении", – отметил в ходе церемонии отбытия поезда генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников.

В текущем году частота рейсов увеличена по сравнению с 2022 годом: из Еревана поезд на Батуми будет отходить через день.
На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде. По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.
В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн.
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