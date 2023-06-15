https://sputnik-georgia.ru/20230615/pervyy-poezd-otpravilsya-iz-erevana-v-batumi-v-etom-sezone-278621214.html

Первый поезд отправился из Еревана в Батуми в этом сезоне

Первый поезд отправился из Еревана в Батуми в этом сезоне

В этом году частота рейсов увеличена – из Еревана поезд будет отправляться в Батуми через день 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T21:04+0400

2023-06-15T21:04+0400

2023-06-15T21:04+0400

армения

новости

общество

туризм

ереван

батуми

юкжд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252068806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_387ddcc429542c7edb0cd64b8e4c356f.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Компания "Южно-кавказская железная дорога" приступила к летним перевозкам от Еревана до Батуми – первый поезд довезет до грузинского курорта порядка 120 пассажиров, сообщает пресс-служба компании.В текущем году частота рейсов увеличена по сравнению с 2022 годом: из Еревана поезд на Батуми будет отходить через день.На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде. По сравнению с прошлым годом, стоимость поездок осталась неизменной.В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, новости, общество, туризм, ереван, батуми, юкжд