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Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях

Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях

Мцхета – древняя столица Грузии. Сегодня это небольшой город, который расположен у слияния рек Арагви и Куры. Это как административный центр края... 15.06.2023, Sputnik Грузия

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Мцхета – это один из древнейших городов в Грузии, он был основан в пятом веке до нашей эры. У слияния рек Арагви и Куры находится старая часть города. Население Мцхета составляет всего около 8 тысяч человек.

мцхета

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