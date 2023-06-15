Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях
Храм Светицховели – главная достопримечательность города Мцхета.
Храм Светицховели – главная достопримечательность города Мцхета.
Из центра города Мцхета также хорошо виден возвышающийся над окружающим пейзажем монастырь Джвари.
Из центра города Мцхета также хорошо виден возвышающийся над окружающим пейзажем монастырь Джвари.
Эта площадь расположена у храма Светицховели. Тут множество кафе, ресторанчиков и лавок, торгующих сувенирной продукцией и вином.
Эта площадь расположена у храма Светицховели. Тут множество кафе, ресторанчиков и лавок, торгующих сувенирной продукцией и вином.
Дома в центре старого города были реконструированы и обновлены.
Дома в центре старого города были реконструированы и обновлены.
Теперь в центре Мцхета уютно и красиво.
Теперь в центре Мцхета уютно и красиво.
Идя с одной из больших автомобильных парковок к центру Мцхета, гости проходят узкими улицами, вдоль которых расположено множество лавочек с сувенирами.
Идя с одной из больших автомобильных парковок к центру Мцхета, гости проходят узкими улицами, вдоль которых расположено множество лавочек с сувенирами.
Действительно, после обновления центр города стал выглядеть по-другому.
Действительно, после обновления центр города стал выглядеть по-другому.
На балконах местных жителей сушится белье – это один из колоритных штрихов для туристов.
На балконах местных жителей сушится белье – это один из колоритных штрихов для туристов.
Гости города сидят неподалеку в кафе и ресторанах. В летнее время каждое из таких заведений в хорошую погоду ставит столы и стулья на улице, под открытым небом.
Гости города сидят неподалеку в кафе и ресторанах. В летнее время каждое из таких заведений в хорошую погоду ставит столы и стулья на улице, под открытым небом.
Местная детвора играет в футбол. Излюбленное место – площадь перед храмом Светицховели. Тут просторно и никто не мешает.
Местная детвора играет в футбол. Излюбленное место – площадь перед храмом Светицховели. Тут просторно и никто не мешает.
Несмотря на множество гостей, в Мцхета тихо, нешумно. По центру старого города расположены пешеходные улицы, проезд на машинах по которым разрешен только для местных жителей.
Несмотря на множество гостей, в Мцхета тихо, нешумно. По центру старого города расположены пешеходные улицы, проезд на машинах по которым разрешен только для местных жителей.
Узкими улочками также можно спуститься вниз к месту слияния рек Арагви и Куры.
Узкими улочками также можно спуститься вниз к месту слияния рек Арагви и Куры.
По Арагви и Куре можно прокатиться на лодках.
По Арагви и Куре можно прокатиться на лодках.
Правда, для речных прогулок пока еще не сезон, поэтому множество лодок пришвартованы к берегу или ждут своего часа на участках местных жителей.
Правда, для речных прогулок пока еще не сезон, поэтому множество лодок пришвартованы к берегу или ждут своего часа на участках местных жителей.
По улицам Мцхета приятно гулять. Тут уютно и красиво, город очень располагает к себе.
По улицам Мцхета приятно гулять. Тут уютно и красиво, город очень располагает к себе.