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Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях
Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях
Мцхета – древняя столица Грузии. Сегодня это небольшой город, который расположен у слияния рек Арагви и Куры. Это как административный центр края... 15.06.2023, Sputnik Грузия
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Мцхета – это один из древнейших городов в Грузии, он был основан в пятом веке до нашей эры. У слияния рек Арагви и Куры находится старая часть города. Население Мцхета составляет всего около 8 тысяч человек.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, мцхета, туризм в грузии, туризм, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, мцхета, туризм в грузии, туризм, фото

Поездка во Мцхета: жизнь древней столицы Грузии в фотографиях

13:33 15.06.2023 (обновлено: 13:41 15.06.2023)
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Мцхета – древняя столица Грузии. Сегодня это небольшой город, который расположен у слияния рек Арагви и Куры. Это как административный центр края Мцхета-Мтианети, а также известный всем туристический маршрут.
Мцхета – это один из древнейших городов в Грузии, он был основан в пятом веке до нашей эры. У слияния рек Арагви и Куры находится старая часть города. Население Мцхета составляет всего около 8 тысяч человек.
© photo: Sputnik / Stringer

Храм Светицховели – главная достопримечательность города Мцхета.

Храм Светицховели – главная достопримечательность города Мцхета. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Храм Светицховели – главная достопримечательность города Мцхета.

© photo: Sputnik / Stringer

Из центра города Мцхета также хорошо виден возвышающийся над окружающим пейзажем монастырь Джвари.

Из центра города Мцхета также хорошо виден возвышающийся над окружающим пейзажем монастырь Джвари. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Из центра города Мцхета также хорошо виден возвышающийся над окружающим пейзажем монастырь Джвари.

© photo: Sputnik / Stringer

Эта площадь расположена у храма Светицховели. Тут множество кафе, ресторанчиков и лавок, торгующих сувенирной продукцией и вином.

Эта площадь расположена у храма Светицховели. Тут множество кафе, ресторанчиков и лавок, торгующих сувенирной продукцией и вином. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Эта площадь расположена у храма Светицховели. Тут множество кафе, ресторанчиков и лавок, торгующих сувенирной продукцией и вином.

© photo: Sputnik / Stringer

Дома в центре старого города были реконструированы и обновлены.

Дома в центре старого города были реконструированы и обновлены. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Дома в центре старого города были реконструированы и обновлены.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь в центре Мцхета уютно и красиво.

Теперь в центре Мцхета уютно и красиво. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь в центре Мцхета уютно и красиво.

© photo: Sputnik / Stringer

Идя с одной из больших автомобильных парковок к центру Мцхета, гости проходят узкими улицами, вдоль которых расположено множество лавочек с сувенирами.

Идя с одной из больших автомобильных парковок к центру Мцхета, гости проходят узкими улицами, вдоль которых расположено множество лавочек с сувенирами. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Идя с одной из больших автомобильных парковок к центру Мцхета, гости проходят узкими улицами, вдоль которых расположено множество лавочек с сувенирами.

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, после обновления центр города стал выглядеть по-другому.

Действительно, после обновления центр города стал выглядеть по-другому. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, после обновления центр города стал выглядеть по-другому.

© photo: Sputnik / Stringer

На балконах местных жителей сушится белье – это один из колоритных штрихов для туристов.

На балконах местных жителей сушится белье – это один из колоритных штрихов для туристов. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

На балконах местных жителей сушится белье – это один из колоритных штрихов для туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

Гости города сидят неподалеку в кафе и ресторанах. В летнее время каждое из таких заведений в хорошую погоду ставит столы и стулья на улице, под открытым небом.

Гости города сидят неподалеку в кафе и ресторанах. В летнее время каждое из таких заведений в хорошую погоду ставит столы и стулья на улице, под открытым небом. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Гости города сидят неподалеку в кафе и ресторанах. В летнее время каждое из таких заведений в хорошую погоду ставит столы и стулья на улице, под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

Местная детвора играет в футбол. Излюбленное место – площадь перед храмом Светицховели. Тут просторно и никто не мешает.

Местная детвора играет в футбол. Излюбленное место – площадь перед храмом Светицховели. Тут просторно и никто не мешает. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Местная детвора играет в футбол. Излюбленное место – площадь перед храмом Светицховели. Тут просторно и никто не мешает.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на множество гостей, в Мцхета тихо, нешумно. По центру старого города расположены пешеходные улицы, проезд на машинах по которым разрешен только для местных жителей.

Несмотря на множество гостей, в Мцхета тихо, нешумно. По центру старого города расположены пешеходные улицы, проезд на машинах по которым разрешен только для местных жителей. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на множество гостей, в Мцхета тихо, нешумно. По центру старого города расположены пешеходные улицы, проезд на машинах по которым разрешен только для местных жителей.

© photo: Sputnik / Stringer

Узкими улочками также можно спуститься вниз к месту слияния рек Арагви и Куры.

Узкими улочками также можно спуститься вниз к месту слияния рек Арагви и Куры. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Узкими улочками также можно спуститься вниз к месту слияния рек Арагви и Куры.

© photo: Sputnik / Stringer

По Арагви и Куре можно прокатиться на лодках.

По Арагви и Куре можно прокатиться на лодках. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

По Арагви и Куре можно прокатиться на лодках.

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, для речных прогулок пока еще не сезон, поэтому множество лодок пришвартованы к берегу или ждут своего часа на участках местных жителей.

Правда, для речных прогулок пока еще не сезон, поэтому множество лодок пришвартованы к берегу или ждут своего часа на участках местных жителей. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, для речных прогулок пока еще не сезон, поэтому множество лодок пришвартованы к берегу или ждут своего часа на участках местных жителей.

© photo: Sputnik / Stringer

По улицам Мцхета приятно гулять. Тут уютно и красиво, город очень располагает к себе.

По улицам Мцхета приятно гулять. Тут уютно и красиво, город очень располагает к себе. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

По улицам Мцхета приятно гулять. Тут уютно и красиво, город очень располагает к себе.

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