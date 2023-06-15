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Разрушенные дороги и инфраструктура в регионе Шида Картли – видео
Разрушенные дороги и инфраструктура в регионе Шида Картли – видео
Сильный ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли в Восточной Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места стихийного бедствия 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T22:55+0400
2023-06-15T22:55+0400
2023-06-15T23:08+0400
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В регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были затоплены частные земельные участки и повреждены дороги. Местные власти обещают расчистить дороги после того, как снизится уровень воды. Кроме того, селевой поток, сошедший с гор, повредил линии электропередач в Атенском ущелье в Горийском районе. К этому времени подача электроэнергии в ущелье восстановлена.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, наводнение, стихийное бедствие, шида картли, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, наводнение, стихийное бедствие, шида картли, видео
Разрушенные дороги и инфраструктура в регионе Шида Картли – видео
22:55 15.06.2023 (обновлено: 23:08 15.06.2023)
Сильный ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли в Восточной Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места стихийного бедствия
В регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были затоплены частные земельные участки и повреждены дороги. Местные власти обещают расчистить дороги после того, как снизится уровень воды.
Кроме того, селевой поток, сошедший с гор, повредил линии электропередач в Атенском ущелье в Горийском районе. К этому времени подача электроэнергии в ущелье восстановлена.