https://sputnik-georgia.ru/20230615/razrushennye-dorogi-i-infrastruktura-v-regione-shida-kartli---video-278627779.html

Разрушенные дороги и инфраструктура в регионе Шида Картли – видео

Разрушенные дороги и инфраструктура в регионе Шида Картли – видео

Сильный ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли в Восточной Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места стихийного бедствия 15.06.2023, Sputnik Грузия

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В регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были затоплены частные земельные участки и повреждены дороги. Местные власти обещают расчистить дороги после того, как снизится уровень воды. Кроме того, селевой поток, сошедший с гор, повредил линии электропередач в Атенском ущелье в Горийском районе. К этому времени подача электроэнергии в ущелье восстановлена.

шида картли

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