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Сель в горах на западе Грузии – дорога закрыта из Имерети в Сванети
Сель в горах на западе Грузии – дорога закрыта из Имерети в Сванети
В данный момент на месте схода селя мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T22:33+0400
2023-06-15T22:33+0400
2023-06-15T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из-за развившихся селевых процессов запрещено движение транспорта на одном из участков дороги, соединяющей регионы Имерети и Квемо Сванети, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, дорога закрыта на 91-92 километре дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили у села Бабило. На данный момент на месте мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги. Селевые процессы вызваны обильными осадками в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, имерети, сванети, департамент автомобильных дорог
Сель в горах на западе Грузии – дорога закрыта из Имерети в Сванети
В данный момент на месте схода селя мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из-за развившихся селевых процессов запрещено движение транспорта на одном из участков дороги, соединяющей регионы Имерети и Квемо Сванети, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, дорога закрыта на 91-92 километре дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили у села Бабило.
На данный момент на месте мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги.
Селевые процессы вызваны обильными осадками в регионе.