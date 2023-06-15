https://sputnik-georgia.ru/20230615/sel-v-gorakh-na-zapade-gruzii--doroga-zakryta-iz-imereti-v-svaneti-278625990.html

Сель в горах на западе Грузии – дорога закрыта из Имерети в Сванети

Сель в горах на западе Грузии – дорога закрыта из Имерети в Сванети

В данный момент на месте схода селя мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги 15.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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имерети

сванети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из-за развившихся селевых процессов запрещено движение транспорта на одном из участков дороги, соединяющей регионы Имерети и Квемо Сванети, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, дорога закрыта на 91-92 километре дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили у села Бабило. На данный момент на месте мобилизована техника и ведутся работы по расчистке дороги. Селевые процессы вызваны обильными осадками в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, имерети, сванети, департамент автомобильных дорог