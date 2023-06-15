https://sputnik-georgia.ru/20230615/vebinar-dlya-uchiteley-russkogo-kak-inostrannogo-kogda-proydet-i-kak-tuda-popast-278621766.html

Вебинар для учителей русского как иностранного: когда пройдет и как туда попасть

Вебинар для учителей русского как иностранного: когда пройдет и как туда попасть

Сотрудники РУДН расскажут зарубежным русистам об организации курсового обучения русскому языку как иностранному 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T19:15+0400

2023-06-15T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июня – Sputnik. Преподаватели русского языка за пределами России с 24 июня смогут принять участие в бесплатном онлайн-семинаре "Россотрудничества", который позволит им усовершенствовать свои профессиональные навыки.Тема: "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному за рубежом".В течение недели сотрудники РУДН будут рассказывать зарубежным русистам об особенностях интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждать актуальные проблемы организации курсового обучения и использования электронных образовательных ресурсов. Участники ознакомятся с новыми методическими разработками и современной литературой для обучения русскому языку.По итогам проведения методических мероприятий все участники получат сертификаты."По линии Россотрудничества проводится много мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, чтобы повышать их квалификацию", – пояснила заведующая кафедрой русского языка №2 РУДН Марина Куновски.Участие в методических мероприятиях позволит преподавателям русского языка за рубежом усовершенствовать свои профессиональные навыки в любое удобное для них время, освоив все модули программы:Обучение пройдет в три потока: c 24 июня по 1 июля, с 9 по 16 сентября, а также с 21 по 28 октября.По итогам проведения методических мероприятий все участники получат сертификаты.Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму регистрации : https://forms.gle/VZejaQ2CmuybPmeb7. По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте kursstudying@mail.ru.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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