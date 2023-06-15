https://sputnik-georgia.ru/20230615/voennyy-ekspert-knutov-o-postavkakh-kievu-snaryadov-s-obednennym-uranom-iz-ssha-278598573.html

Военный эксперт Кнутов о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном из США

Военный эксперт Кнутов о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном из США

После недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике 15.06.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Потери личного состава у ВСУ, напротив, с каждым днем будут лишь нарастать, считает он. Что США передаст Украине в новых экстренных пакетах помощи? Готовы ли американцы вслед за Британией поставить Киеву снаряды с обедненным ураном? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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