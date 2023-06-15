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Военный эксперт Кнутов о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном из США
Военный эксперт Кнутов о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном из США
После недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T11:06+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Потери личного состава у ВСУ, напротив, с каждым днем будут лишь нарастать, считает он. Что США передаст Украине в новых экстренных пакетах помощи? Готовы ли американцы вслед за Британией поставить Киеву снаряды с обедненным ураном? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, сша, украина, в мире, видео
мультимедиа, видео, сша, украина, в мире, видео
Военный эксперт Кнутов о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном из США
После недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Потери личного состава у ВСУ, напротив, с каждым днем будут лишь нарастать, считает он. Что США передаст Украине в новых экстренных пакетах помощи? Готовы ли американцы вслед за Британией поставить Киеву снаряды с обедненным ураном?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.