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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяца 2023 года лидером является Россия 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T09:01+0400
2023-06-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 010,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2023 года снизились на 23,9% по сравнению с маем прошлого года и составили 384,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 154,7 миллиона долларов – 40,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2023 года поступило денежных переводов на 50,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,9 миллиона долларов, что на 7,9% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За пять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 143,6 миллиона долларов, что на 14,2% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

09:01 16.06.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяца 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 010,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

992,8

91,6

Италия

207,0

19,9

США

158,1

32,0

Греция

96,7

7,0

Израиль

87,3

11,5

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия лидирует по объему переводов в апреле

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2023 года снизились на 23,9% по сравнению с маем прошлого года и составили 384,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

154,7

-50,7

Италия

44,2

11,5

США

38,3

37,9

Греция

21,3

4,8

Казахстан

20,0

-3,8

В мае из России перечислено 154,7 миллиона долларов – 40,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2023 года поступило денежных переводов на 50,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В мае из Грузии за границу перевели 30,9 миллиона долларов, что на 7,9% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За пять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 143,6 миллиона долларов, что на 14,2% больше, чем за тот же период 2022 года.
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