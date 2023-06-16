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Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяца 2023 года лидером является Россия 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T09:01+0400

2023-06-16T09:01+0400

2023-06-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 010,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2023 года снизились на 23,9% по сравнению с маем прошлого года и составили 384,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 154,7 миллиона долларов – 40,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2023 года поступило денежных переводов на 50,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,9 миллиона долларов, что на 7,9% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За пять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 143,6 миллиона долларов, что на 14,2% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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