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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяца 2023 года лидером является Россия 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T09:01+0400
2023-06-16T09:01+0400
2023-06-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 010,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2023 года снизились на 23,9% по сравнению с маем прошлого года и составили 384,9 миллиона долларов.В мае из России перечислено 154,7 миллиона долларов – 40,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2023 года поступило денежных переводов на 50,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,9 миллиона долларов, что на 7,9% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За пять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 143,6 миллиона долларов, что на 14,2% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяца 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 010,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые пять месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
992,8
91,6
Италия
207,0
19,9
США
158,1
32,0
Греция
96,7
7,0
Израиль
87,3
11,5
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 49,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в апреле
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2023 года снизились на 23,9% по сравнению с маем прошлого года и составили 384,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
154,7
-50,7
Италия
44,2
11,5
США
38,3
37,9
Греция
21,3
4,8
Казахстан
20,0
-3,8
В мае из России перечислено 154,7 миллиона долларов – 40,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2023 года поступило денежных переводов на 50,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В мае из Грузии за границу перевели 30,9 миллиона долларов, что на 7,9% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За пять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 143,6 миллиона долларов, что на 14,2% больше, чем за тот же период 2022 года.