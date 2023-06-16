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Еврокомиссия назвала два китайских IT-гиганта угрозой для безопасности Европы

Еврокомиссия назвала два китайских IT-гиганта угрозой для безопасности Европы

Китай назвал решение Еврокомиссии нарушением принципа конкуренции в рыночной экономике 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T23:12+0400

2023-06-16T23:12+0400

2023-06-16T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Европейская комиссия не станет приобретать услуги связи, где используется оборудование компаний Huawei и ZTE из Китая, сообщил в пятницу в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Он назвал обоснованным принятое рядом стран ЕС решение об ограничении либо полном исключении данных компаний из сетей 5G.Позже на своей странице в социальной сети Twitter он пояснил, что решение ЕК будет действовать, начиная с 16 июня.Представитель Еврокомиссии напомнил, что три года назад ЕС рекомендовал ограничить или запретить применение оборудования фирм, которые считаются поставщиками с высокими рисками, так как они, в частности, зависят от законов третьих государств в области безопасности данных и разведки.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что решение ЕК в отношении Huawei и ZTE – нарушение принципа конкуренции в рыночной экономике.По словам дипломата, эти компании уже долгое время ведут бизнес в ЕС и не только не угрожали безопасности стран союза, но и содействовали развитию в нем телекоммуникационной отрасли.Ван Вэньбинь также сказал, что произошедшее – откровенное нарушение принципа честной конкуренции и свободной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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