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Еврокомиссия назвала два китайских IT-гиганта угрозой для безопасности Европы
Еврокомиссия назвала два китайских IT-гиганта угрозой для безопасности Европы
Китай назвал решение Еврокомиссии нарушением принципа конкуренции в рыночной экономике 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T23:12+0400
2023-06-16T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Европейская комиссия не станет приобретать услуги связи, где используется оборудование компаний Huawei и ZTE из Китая, сообщил в пятницу в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Он назвал обоснованным принятое рядом стран ЕС решение об ограничении либо полном исключении данных компаний из сетей 5G.Позже на своей странице в социальной сети Twitter он пояснил, что решение ЕК будет действовать, начиная с 16 июня.Представитель Еврокомиссии напомнил, что три года назад ЕС рекомендовал ограничить или запретить применение оборудования фирм, которые считаются поставщиками с высокими рисками, так как они, в частности, зависят от законов третьих государств в области безопасности данных и разведки.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что решение ЕК в отношении Huawei и ZTE – нарушение принципа конкуренции в рыночной экономике.По словам дипломата, эти компании уже долгое время ведут бизнес в ЕС и не только не угрожали безопасности стран союза, но и содействовали развитию в нем телекоммуникационной отрасли.Ван Вэньбинь также сказал, что произошедшее – откровенное нарушение принципа честной конкуренции и свободной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, китай, еврокомиссия, европа
в мире, новости, политика, китай, еврокомиссия, европа

Еврокомиссия назвала два китайских IT-гиганта угрозой для безопасности Европы

23:12 16.06.2023 (обновлено: 23:52 16.06.2023)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСтенд компании Huawei на выставке технологий
Стенд компании Huawei на выставке технологий - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Китай назвал решение Еврокомиссии нарушением принципа конкуренции в рыночной экономике
ТБИЛИСИ, 16 июн – Sputnik. Европейская комиссия не станет приобретать услуги связи, где используется оборудование компаний Huawei и ZTE из Китая, сообщил в пятницу в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он назвал обоснованным принятое рядом стран ЕС решение об ограничении либо полном исключении данных компаний из сетей 5G.

"Со своей стороны Еврокомиссия будет внедрять принципы безопасности и оценки рисков сетей 5G в собственные закупки телекоммуникационных услуг, чтобы избежать зависимости от Huawei и ZTE", – заявил Бретон.

Позже на своей странице в социальной сети Twitter он пояснил, что решение ЕК будет действовать, начиная с 16 июня.
Представитель Еврокомиссии напомнил, что три года назад ЕС рекомендовал ограничить или запретить применение оборудования фирм, которые считаются поставщиками с высокими рисками, так как они, в частности, зависят от законов третьих государств в области безопасности данных и разведки.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что решение ЕК в отношении Huawei и ZTE – нарушение принципа конкуренции в рыночной экономике.

"Еврокомиссия постоянно заявляет о том, что Huawei, ZTE и другие китайские телекоммуникационные компании несут риски безопасности, но не предоставила никаких доказательств, это типичное проявление презумпции виновности. Китай выступает категорически против этого", – сказал он.

По словам дипломата, эти компании уже долгое время ведут бизнес в ЕС и не только не угрожали безопасности стран союза, но и содействовали развитию в нем телекоммуникационной отрасли.
Ван Вэньбинь также сказал, что произошедшее – откровенное нарушение принципа честной конкуренции и свободной торговли.
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