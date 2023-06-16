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Командира батальона Сил обороны Грузии ударило молнией на полигоне
Командира батальона Сил обороны Грузии ударило молнией на полигоне
Состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T07:32+0400
2023-06-16T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Командира артиллерийского батальона Сил обороны Грузии вице-полковника Годердзи Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло, и он в критическом состоянии находится в клинике, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Минобороны Грузии. По данным ведомствам, пострадавшему оказали помощь на месте, а после доставили в госпиталь в Ахалцихе, где его поместили в реанимацию. По данным ведомства, состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры. Случившееся изучает военная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, ахалцихе, силы обороны грузии
Командира батальона Сил обороны Грузии ударило молнией на полигоне
07:32 16.06.2023 (обновлено: 07:52 16.06.2023)
Состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Командира артиллерийского батальона Сил обороны Грузии вице-полковника Годердзи Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло, и он в критическом состоянии находится в клинике, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Минобороны Грузии.
По данным ведомствам, пострадавшему оказали помощь на месте, а после доставили в госпиталь в Ахалцихе, где его поместили в реанимацию.
По данным ведомства, состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры.
Случившееся изучает военная полиция.