https://sputnik-georgia.ru/20230616/komandira-batalona-sil-oborony-gruzii-udarilo-molniey-na-poligone-278631247.html

Командира батальона Сил обороны Грузии ударило молнией на полигоне

Командира батальона Сил обороны Грузии ударило молнией на полигоне

Состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T07:32+0400

2023-06-16T07:32+0400

2023-06-16T07:52+0400

грузия

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ахалцихе

силы обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Командира артиллерийского батальона Сил обороны Грузии вице-полковника Годердзи Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло, и он в критическом состоянии находится в клинике, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Минобороны Грузии. По данным ведомствам, пострадавшему оказали помощь на месте, а после доставили в госпиталь в Ахалцихе, где его поместили в реанимацию. По данным ведомства, состояние военного критическое, но врачам удалось стабилизировать гемодинамические параметры. Случившееся изучает военная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахалцихе

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