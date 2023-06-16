Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы
В окончательный состав сборной не попали вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия и нападающий "Меца" Георгий Микаутадзе
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе назвал состав, в котором команда сыграет на Евро-2023.
Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии.
Окончательный состав:
Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Куталадзе ("Динамо", Тбилиси), Нодар Каличава ("Самгурали").
Защитники: Цотне Капанадзе ("Сабуртало"), Георгий Гохолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Ива Гелашвили ("Сабуртало"), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси), Георгий Джинджолава ("Сабуртало"), Саба Хвадагиани ("Динамо", Тбилиси), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Сербия), Саба Сазонов ("Динамо", Москва, Россия).
Полузащитники: Отар Мамагеишвили ("Сабуртало"), Георгий Цитаишвили ("Лех", Познань, Польша), Ника Хорхели ("Самгурали"), Габриэль Сигуа ("Динамо", Тбилиси), Ника Гагнидзе ("Дила" Гори), Георгий Моигурилишвили ("Динамо", Тбилиси), Анзор Меквабишвили ("Динамо" Тбилиси"), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Нодар Ломинадзе ("Самгурали").
Нападающие: Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Гагуа ("Реал Юнион", Испания).
В окончательный состав сборной не попали вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия и нападающий "Меца" Георгий Микаутадзе.
Расписание матчей:
21 июня | Грузия – Португалия 20:00
24 июня | Грузия – Бельгия 20:00
27 июня | Грузия – Нидерланды 20:00
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.