https://sputnik-georgia.ru/20230616/kto-iz-gruzinskikh-futbolistov-sygraet-na-molodezhnom-chempionate-evropy-278631361.html

Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы

Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы

В окончательный состав сборной не попали вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия и нападающий "Меца" Георгий Микаутадзе 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T10:02+0400

2023-06-16T10:02+0400

2023-06-16T10:02+0400

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

хвича кварацхелия

футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе назвал состав, в котором команда сыграет на Евро-2023. Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы 10 июня, а 21 июня откроет групповой этап турнира матчем против Португалии. Окончательный состав: В окончательный состав сборной не попали вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия и нападающий "Меца" Георгий Микаутадзе. Расписание матчей: Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу