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Молодой мужчина утонул на озере в Кахети
Молодой мужчина утонул на озере в Кахети
Двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть, а прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T21:47+0400
2023-06-16T21:47+0400
2023-06-16T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Молодой мужчина утонул на озере Илии в районе Кварели в Кахети, сообщает телеканал "Имеди". По данным телекомпании, двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть. Прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось. Тело доставлено на экспертизу, а на месте работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети
Молодой мужчина утонул на озере в Кахети
Двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть, а прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Молодой мужчина утонул на озере Илии в районе Кварели в Кахети, сообщает телеканал "Имеди".
По данным телекомпании, двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть. Прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось.
Тело доставлено на экспертизу, а на месте работает полиция.