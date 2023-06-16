https://sputnik-georgia.ru/20230616/molodoy-muzhchina-utonul-na-ozere-v-kakheti-278660560.html

Молодой мужчина утонул на озере в Кахети

Молодой мужчина утонул на озере в Кахети

Двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть, а прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось 16.06.2023, Sputnik Грузия

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2023-06-16T21:47+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Молодой мужчина утонул на озере Илии в районе Кварели в Кахети, сообщает телеканал "Имеди". По данным телекомпании, двое друзей решили поплавать в озере, но один из них стал внезапно тонуть. Прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось. Тело доставлено на экспертизу, а на месте работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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