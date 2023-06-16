https://sputnik-georgia.ru/20230616/nepogoda-na-vostoke-gruzii--silnyy-dozhd-i-grad-nanesli-uscherb-kakheti--278636544.html
Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети
Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети
Реки вышли с берегов, затопив дороги и первые этажи домов 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T10:23+0400
2023-06-16T10:23+0400
2023-06-16T10:44+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
восточная грузия
ахашени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277610271_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_65bf6806c124efdad13f1ba9d9318b69.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В регионе Кахети (Восточная Грузия) борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. В результате града и проливного дождя реки вышли из берегов, затопив дороги. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. Всю ночь в районе Гурджаани проводились очистительные работы. На данном этапе расчищена центральная автомагистраль и часть внутренних дорог. Как заявил и. о. мэра района Гурджаани Лери Геленава, к очистительным работам подключилась спецтехника из соседних районов."На данном этапе ущерб не подсчитан. К счастью, жертв нет", – заявил Геленава. Тяжелое положение и в селах Дзиркоки, Чандари, Ахашени и Зиари, где уничтожены виноградники. Также повреждены линии электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
восточная грузия
ахашени
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277610271_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1db471a3030eaa4172c3d31754801159.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кахети, восточная грузия, ахашени
грузия, новости, происшествия, кахети, восточная грузия, ахашени
Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети
10:23 16.06.2023 (обновлено: 10:44 16.06.2023)
Реки вышли с берегов, затопив дороги и первые этажи домов
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В регионе Кахети (Восточная Грузия) борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура.
В результате града и проливного дождя реки вышли из берегов, затопив дороги. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. Всю ночь в районе Гурджаани проводились очистительные работы. На данном этапе расчищена центральная автомагистраль и часть внутренних дорог.
"Работы проводятся в активном режиме. Уровень воды понизился. На месте мобилизованы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тяжелая техника местного муниципалитета. Также сейчас проводится очистка дорог и работы по откачке воды", – заявил уполномоченный в регионе Кахети Георгий Аладашвили.
Как заявил и. о. мэра района Гурджаани Лери Геленава, к очистительным работам подключилась спецтехника из соседних районов.
"На данном этапе ущерб не подсчитан. К счастью, жертв нет", – заявил Геленава.
Тяжелое положение и в селах Дзиркоки, Чандари, Ахашени и Зиари, где уничтожены виноградники. Также повреждены линии электропередач.