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Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети

Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети

Реки вышли с берегов, затопив дороги и первые этажи домов 16.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В регионе Кахети (Восточная Грузия) борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. В результате града и проливного дождя реки вышли из берегов, затопив дороги. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. Всю ночь в районе Гурджаани проводились очистительные работы. На данном этапе расчищена центральная автомагистраль и часть внутренних дорог. Как заявил и. о. мэра района Гурджаани Лери Геленава, к очистительным работам подключилась спецтехника из соседних районов."На данном этапе ущерб не подсчитан. К счастью, жертв нет", – заявил Геленава. Тяжелое положение и в селах Дзиркоки, Чандари, Ахашени и Зиари, где уничтожены виноградники. Также повреждены линии электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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