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Рекордные показатели товарооборота – эксперт о торговом сотрудничестве России и Грузии
Рекордные показатели товарооборота – эксперт о торговом сотрудничестве России и Грузии
У России с Грузией самые рекордные темпы роста товарооборота среди всех стран постсоветского пространства, заявил доктор экономических наук, профессор и... 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T17:52+0400
2023-06-16T17:52+0400
2023-06-16T17:52+0400
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Эксперт подчеркнул этот факт в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."За первый квартал этого года рост составил свыше 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас не только неплохой товарооборот, а он еще вдобавок еще и бурно растет. Если посмотреть по другим странам бывшего СССР, то, наверное, с Грузией у нас рекордные темпы роста", - заявил Холод.По словам эксперта, экономическая политика Грузии должна быть прагматичной, так как экономическое сотрудничество с Россией обеспечивает рост ВВП и делает ее экономику одной из самых активно развивающихся.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, экономика, грузия, россия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, экономика, грузия, россия, пресс-центр, видео
Рекордные показатели товарооборота – эксперт о торговом сотрудничестве России и Грузии
У России с Грузией самые рекордные темпы роста товарооборота среди всех стран постсоветского пространства, заявил доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод
Эксперт подчеркнул этот факт в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"За первый квартал этого года рост составил свыше 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас не только неплохой товарооборот, а он еще вдобавок еще и бурно растет. Если посмотреть по другим странам бывшего СССР, то, наверное, с Грузией у нас рекордные темпы роста", - заявил Холод.
По словам эксперта, экономическая политика Грузии должна быть прагматичной, так как экономическое сотрудничество с Россией обеспечивает рост ВВП и делает ее экономику одной из самых активно развивающихся.