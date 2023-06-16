https://sputnik-georgia.ru/20230616/rekordnye-pokazateli-tovarooborota--ekspert-o-torgovom-sotrudnichestve-rossii-i-gruzii-278654647.html

Рекордные показатели товарооборота – эксперт о торговом сотрудничестве России и Грузии

Рекордные показатели товарооборота – эксперт о торговом сотрудничестве России и Грузии

У России с Грузией самые рекордные темпы роста товарооборота среди всех стран постсоветского пространства, заявил доктор экономических наук, профессор и... 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T17:52+0400

2023-06-16T17:52+0400

2023-06-16T17:52+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео-новости из грузии

видео

экономика

грузия

россия

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278654466_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6113bd344e42111600b8ed7dba8081b.jpg

Эксперт подчеркнул этот факт в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."За первый квартал этого года рост составил свыше 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас не только неплохой товарооборот, а он еще вдобавок еще и бурно растет. Если посмотреть по другим странам бывшего СССР, то, наверное, с Грузией у нас рекордные темпы роста", - заявил Холод.По словам эксперта, экономическая политика Грузии должна быть прагматичной, так как экономическое сотрудничество с Россией обеспечивает рост ВВП и делает ее экономику одной из самых активно развивающихся.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, экономика, грузия, россия, пресс-центр, видео