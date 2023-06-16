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Тело подростка нашли в море в Батуми
Тело подростка нашли в море в Батуми
Тело обнаружили спасатели неподалеку от территории аквапарка, сообщают СМИ 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T19:28+0400
2023-06-16T19:28+0400
2023-06-16T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Тело подростка обнаружено в Черном море у берега курортного города Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, тело обнаружили спасатели. В данный момент проводится экспертиза. Другие детали происшествия не сообщаются. По информации местных СМИ, тело было обнаружено в море неподалеку от территории аквапарка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, черное море
происшествия, грузия, новости, батуми, черное море
Тело подростка нашли в море в Батуми
Тело обнаружили спасатели неподалеку от территории аквапарка, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Тело подростка обнаружено в Черном море у берега курортного города Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, тело обнаружили спасатели.
В данный момент проводится экспертиза. Другие детали происшествия не сообщаются.
По информации местных СМИ, тело было обнаружено в море неподалеку от территории аквапарка.