https://sputnik-georgia.ru/20230616/vybrannaya-rossiey-strategiya-srabotala---o-chem-govoril-putin-na-pmef-278654802.html

Выбранная Россией стратегия сработала – о чем говорил Путин на ПМЭФ

Выбранная Россией стратегия сработала – о чем говорил Путин на ПМЭФ

В несколько раз выросла торговля России со странами, лидеры которых "не поддаются хамскому давлению Запада", заявил президент РФ 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T17:58+0400

2023-06-16T17:58+0400

2023-06-16T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума и рассказал о новом мировом порядке и устойчивости российской экономики.ПМЭФ – крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".Выбранная стратегия сработалаПрезидент России отметил, что самым трудным периодом для экономики Росси был второй квартал прошлого года, но выбранная тогда стратегия сработала.Он также отметил, что позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты – в апреле текущего года ВВП страны вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента."Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть даже под 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", – подчеркнул Путин.Глава российского государства отметил, что тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает оборот в России."Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты", – указал Путин.Россия "не закрывает двери" для иностранного бизнесаПрезидент России заявил, что за прошлый год российские производители подали более 90 000 заявок на регистрацию торговых знаков.Он отметил, что к зарубежным компаниям, которые остались, в РФ будут относиться как к отечественным. Если иностранные производители захотят вернуться, "мы двери ни для кого не закрываем", будем создавать для них необходимые условия, но особенности поведения этих партнеров для себя учтем, заявил президент России.В то же время он сказал, что представители деловых кругов все чаще просят не пускать назад иностранные компании, ушедшие из России.Использование национальных валют во внешней торговлеПрезидент России Владимир Путин отметил заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле.Президент РФ отметил, что уродливая неоколониальная международная система прекратила существование: изменения в мире носят необратимый, глубинный характер."В этих условиях необходимо двигаться только вперед, а это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и сама его формирует", – сказал он.О многополярном мире и крахе колониализмаПрезидет РФ подчеркнул, что "уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс".По его словам, некоторые страны мира не хотят, чтобы другие имели альтернативу их самолетам, банковским услугам и многому другому, добавил Путин. Им не нужны конкуренты и они пытаются "отменить" оппонентов, но сделать это не получится.При этом Путин поручил кабмину в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в юрисдикцию РФ.В частности, президент РФ поручил упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой "переезд", образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве – такое тоже бывает. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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