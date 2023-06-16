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Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс
Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс
Пропускная способность на Верхнем Ларсе должна составлять 2,5 тысячи транспортных средств в сутки 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T12:43+0400
2023-06-16T12:43+0400
2023-06-16T12:43+0400
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новости
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верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39, сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ. Ранее в мае текущего года к 25 полосам движения добавилось 11 новых, а к 15 июня запущено еще три полосы. Таким образом, общее количество работающих полос составило 39. При этом одна полоса будет в резерве и позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ, в том числе по благоустройству на пункте пропуска (они продлятся до конца года).Для увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения, отметили в ведомстве.По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), на текущий момент общая техническая готовность объекта реконструкции автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" составляет 80%.Построено 20 новых зданий и сооружений, смонтировано почти 450 тысяч тонн металлоконструкций, залито 5 тысяч кубометров бетона, проложено 30 км наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория размером почти с футбольное поле (5,5 тыс. кв. м). Обеспечена строительная готовность всех 39 полос движения, предусмотренных проектом.Завершить основные строительно-монтажные работы в Верхнем Ларсе планируется до конца августа. После предстоит выполнить комплекс мероприятий по благоустройству, приемке работ, изданию соответствующего приказа об открытии пункта пропуска после реконструкции.АСМАП отмечает, что ускоренная реконструкция МАПП "Верхний Ларс" для российских международных автомобильных перевозчиков позволит сократить время простоев транспортных средств и уменьшить сроки доставки грузов из таких стран, как Турция, Армения и Грузия. АСМАП выражает надежду, что после завершения реконструкции простои при пресечении данного участка границы будут сведены к минимуму.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, верхний ларс, министерство транспорта россии
грузия, новости, россия, верхний ларс, министерство транспорта россии
Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс
Пропускная способность на Верхнем Ларсе должна составлять 2,5 тысячи транспортных средств в сутки
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39, сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.
Ранее в мае текущего года к 25 полосам движения добавилось 11 новых, а к 15 июня запущено еще три полосы. Таким образом, общее количество работающих полос составило 39. При этом одна полоса будет в резерве и позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ, в том числе по благоустройству на пункте пропуска (они продлятся до конца года).
"Модернизация этого уникального погранперехода, расположенного в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река, требовала нестандартных технических решений", – сообщили в Минтрансе.
Для увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения, отметили в ведомстве.
"Это решение позволило реализовать принцип разделения транспортных потоков по видам транспорта и на небольшой территории разместить расширенную инфраструктуру пункта пропуска", – сообщили в Минтрансе.
По данным
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), на текущий момент общая техническая готовность объекта реконструкции автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" составляет 80%.
Построено 20 новых зданий и сооружений, смонтировано почти 450 тысяч тонн металлоконструкций, залито 5 тысяч кубометров бетона, проложено 30 км наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория размером почти с футбольное поле (5,5 тыс. кв. м). Обеспечена строительная готовность всех 39 полос движения, предусмотренных проектом.
"Таким образом, достигнуты плановые показатели по пропускной способности: 2,5 тысячи транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4 тысяч", – сообщили в АСМАП.
Завершить основные строительно-монтажные работы в Верхнем Ларсе планируется до конца августа.
После предстоит выполнить комплекс мероприятий по благоустройству, приемке работ, изданию соответствующего приказа об открытии пункта пропуска после реконструкции.
АСМАП отмечает, что ускоренная реконструкция МАПП "Верхний Ларс" для российских международных автомобильных перевозчиков позволит сократить время простоев транспортных средств и уменьшить сроки доставки грузов из таких стран, как Турция, Армения и Грузия.
АСМАП выражает надежду, что после завершения реконструкции простои при пресечении данного участка границы будут сведены к минимуму.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.