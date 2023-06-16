https://sputnik-georgia.ru/20230616/zapuscheno-39-polos-dvizheniya-na-punkte-propuska-verkhniy-lars-278640572.html

Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс

Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс

Пропускная способность на Верхнем Ларсе должна составлять 2,5 тысячи транспортных средств в сутки 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T12:43+0400

2023-06-16T12:43+0400

2023-06-16T12:43+0400

грузия

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министерство транспорта россии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией увеличилось до 39, сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ. Ранее в мае текущего года к 25 полосам движения добавилось 11 новых, а к 15 июня запущено еще три полосы. Таким образом, общее количество работающих полос составило 39. При этом одна полоса будет в резерве и позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ, в том числе по благоустройству на пункте пропуска (они продлятся до конца года).Для увеличения пропускной мощности и с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля – диагонально к полосам движения, отметили в ведомстве.По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), на текущий момент общая техническая готовность объекта реконструкции автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" составляет 80%.Построено 20 новых зданий и сооружений, смонтировано почти 450 тысяч тонн металлоконструкций, залито 5 тысяч кубометров бетона, проложено 30 км наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория размером почти с футбольное поле (5,5 тыс. кв. м). Обеспечена строительная готовность всех 39 полос движения, предусмотренных проектом.Завершить основные строительно-монтажные работы в Верхнем Ларсе планируется до конца августа. После предстоит выполнить комплекс мероприятий по благоустройству, приемке работ, изданию соответствующего приказа об открытии пункта пропуска после реконструкции.АСМАП отмечает, что ускоренная реконструкция МАПП "Верхний Ларс" для российских международных автомобильных перевозчиков позволит сократить время простоев транспортных средств и уменьшить сроки доставки грузов из таких стран, как Турция, Армения и Грузия. АСМАП выражает надежду, что после завершения реконструкции простои при пресечении данного участка границы будут сведены к минимуму.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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