https://sputnik-georgia.ru/20230617/chudo-vivamedi-lider-oppozitsionnoy-partii-o-vozvraschenii-saakashvili-v-politiku-278669583.html

Чудо "Вивамеди": лидер оппозиционной партии о возвращении Саакашвили в политику

Чудо "Вивамеди": лидер оппозиционной партии о возвращении Саакашвили в политику

Отныне лидер партии, которая хочет победы на выборах, в тюрьме должен излучать здоровье и бодрость, сказал Хвичия 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T15:36+0400

2023-06-17T15:36+0400

2023-06-17T15:38+0400

грузия

новости

политика

леван хабеишвили

яго хвичия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Возвращение осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в политику можно назвать чудом клиники "Вивамеди", заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи", депутат Яго Хвичия. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. При этом, по словам Хвичия, в его партии никогда не считали, что экс-президент Грузии уходил из политики. "Мы давно говорили, что он должен вернуться в политику, и считали, что он никуда не ушел. Позже он должен участвовать с нами в консультациях и вообще вернуться в тюрьму и оттуда руководить политическими процессами в "Нацдвижении", – сказал Хвичия. Также депутат дал прогноз, что Саакашвили больше не будут беспокоить проблемы со здоровьем, так как по задумке лидер партии, которая хочет победы на выборах, в тюрьме должен "излучать здоровье и бодрость". Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Врач рассказал, как изменилось состояние здоровья Саакашвили >>Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, яго хвичия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили