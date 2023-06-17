https://sputnik-georgia.ru/20230617/diversifikatsiya-eksporta-gruzinskogo-vina-nevozmozhna-bez-rossii--ekspert-278667850.html

Диверсификация экспорта грузинского вина невозможна без России – эксперт

Диверсификация экспорта грузинского вина невозможна без России – эксперт

Диверсификация экспорта грузинского вина требует много времени и денег, которые может дать уже существующий российский рынок, заявил доктор экономических наук... 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T13:10+0400

2023-06-17T13:10+0400

2023-06-17T13:47+0400

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Эксперт подчеркнул этот факт в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Диверсифицироваться на различные рынки нужно, но это время и деньги. Быстро это не получится. Во-первых, нужно много для этого сделать, потратить, но не стоит отказываться от тех каналов, которые в реальности уже существуют", – заявил Холод.Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).

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