https://sputnik-georgia.ru/20230617/izvestnyy-didzhey-black-coffee-vystupit-v-batumi-278672234.html

Известный диджей Black Coffee выступит в Батуми

Известный диджей Black Coffee выступит в Батуми

Black Coffee получил "Грэмми" за лучший альбом электронной музыки 2022 года 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Популярный южноафриканский диджей, продюсер, певец и автор песен Нкосинати Инносент Мапхумуло, более известный под своим сценическим псевдонимом Black Coffee, выступит 20 июля в батумском клубе Sector 26.Black Coffee начал свою карьеру в 1994 году и на данный момент выпустил пять альбомов, а также концертный DVD. Один из самых уважаемых артистов в индустрии, Мапхумуло стал известным после участия в 2004 Red Bull Music Academy, которая проводилась в Кейптауне. В 2015 году он выиграл диджейскую награду "Прорыв года" на DJ Awards на Ибице.На протяжении всей своей музыкальной карьеры Black Coffee получил восемь премий SAMA, четыре премии DJ Awards, две премии Metro FM и одну премию "Грэмми" (за лучший альбом электронной музыки 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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