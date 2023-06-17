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https://sputnik-georgia.ru/20230617/izvestnyy-didzhey-black-coffee-vystupit-v-batumi-278672234.html
Известный диджей Black Coffee выступит в Батуми
Известный диджей Black Coffee выступит в Батуми
Black Coffee получил "Грэмми" за лучший альбом электронной музыки 2022 года 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T23:03+0400
2023-06-17T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Популярный южноафриканский диджей, продюсер, певец и автор песен Нкосинати Инносент Мапхумуло, более известный под своим сценическим псевдонимом Black Coffee, выступит 20 июля в батумском клубе Sector 26.Black Coffee начал свою карьеру в 1994 году и на данный момент выпустил пять альбомов, а также концертный DVD. Один из самых уважаемых артистов в индустрии, Мапхумуло стал известным после участия в 2004 Red Bull Music Academy, которая проводилась в Кейптауне. В 2015 году он выиграл диджейскую награду "Прорыв года" на DJ Awards на Ибице.На протяжении всей своей музыкальной карьеры Black Coffee получил восемь премий SAMA, четыре премии DJ Awards, две премии Metro FM и одну премию "Грэмми" (за лучший альбом электронной музыки 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шоу-бизнес, батуми, кейптаун, новости, культура, грузия, анонсы
шоу-бизнес, батуми, кейптаун, новости, культура, грузия, анонсы

Известный диджей Black Coffee выступит в Батуми

23:03 17.06.2023
© Courtesy of Black CoffeeBlack Coffee
Black Coffee - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2023
© Courtesy of Black Coffee
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Black Coffee получил "Грэмми" за лучший альбом электронной музыки 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Популярный южноафриканский диджей, продюсер, певец и автор песен Нкосинати Инносент Мапхумуло, более известный под своим сценическим псевдонимом Black Coffee, выступит 20 июля в батумском клубе Sector 26.
Black Coffee начал свою карьеру в 1994 году и на данный момент выпустил пять альбомов, а также концертный DVD.
Один из самых уважаемых артистов в индустрии, Мапхумуло стал известным после участия в 2004 Red Bull Music Academy, которая проводилась в Кейптауне. В 2015 году он выиграл диджейскую награду "Прорыв года" на DJ Awards на Ибице.
На протяжении всей своей музыкальной карьеры Black Coffee получил восемь премий SAMA, четыре премии DJ Awards, две премии Metro FM и одну премию "Грэмми" (за лучший альбом электронной музыки 2022 года).
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