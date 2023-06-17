Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230617/kak-v-tbilisi-kontroliruyutsya-zaprety-antitabachnogo-zakonodatelstva--otvet-merii--278673261.html
Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии
Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T22:33+0400
2023-06-17T22:33+0400
тбилиси
новости
грузия
общество
антитабачная политика
антитабачное законодательство
закон "о контроле табака"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24197/93/241979349_666:647:2561:1713_1920x0_80_0_0_bc22ba7f509a3369db0e76d048dd6348.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в период с 2019 по 2022 год включительно пресекла около 100 фактов нарушения Антитабачного законодательства в столице, говорится в информации столичного правительства. По данным мэрии, за последние четыре года было выявлено 25 фактов нарушения запрета на рекламу табачных изделий, среди них 11 только в 2022 году. Кроме того, мэрия пресекла 63 факта уличной торговли табачными изделиями с нарушением законодательства. В Грузии с 2017 года действует Антитабачное законодательство, согласно которому в Грузии запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, поштучно, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах сигареты, сигары, папиросы, электронные сигареты можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Сигареты нельзя рекламировать, разыгрывать, продавать с машин или автомобилистам. Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24197/93/241979349_0:474:1653:1713_1920x0_80_0_0_10e23489385d3de07f9ff152529c305f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тбилиси, новости, грузия, общество, антитабачная политика, антитабачное законодательство, закон "о контроле табака"
тбилиси, новости, грузия, общество, антитабачная политика, антитабачное законодательство, закон "о контроле табака"

Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии

22:33 17.06.2023
© photo: Sputnik / StringerВитрины магазинов с сигаретами и массажный кабинет
Витрины магазинов с сигаретами и массажный кабинет - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в период с 2019 по 2022 год включительно пресекла около 100 фактов нарушения Антитабачного законодательства в столице, говорится в информации столичного правительства.
По данным мэрии, за последние четыре года было выявлено 25 фактов нарушения запрета на рекламу табачных изделий, среди них 11 только в 2022 году. Кроме того, мэрия пресекла 63 факта уличной торговли табачными изделиями с нарушением законодательства.
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМужчина курит электронную сигарету.
Мужчина курит электронную сигарету. - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2023
Мужчина курит электронную сигарету.
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
В Грузии с 2017 года действует Антитабачное законодательство, согласно которому в Грузии запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, поштучно, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками.
В остальных местах сигареты, сигары, папиросы, электронные сигареты можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Сигареты нельзя рекламировать, разыгрывать, продавать с машин или автомобилистам.
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0