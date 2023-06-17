https://sputnik-georgia.ru/20230617/kak-v-tbilisi-kontroliruyutsya-zaprety-antitabachnogo-zakonodatelstva--otvet-merii--278673261.html
Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии
Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T22:33+0400
2023-06-17T22:33+0400
2023-06-17T22:33+0400
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антитабачное законодательство
закон "о контроле табака"
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в период с 2019 по 2022 год включительно пресекла около 100 фактов нарушения Антитабачного законодательства в столице, говорится в информации столичного правительства. По данным мэрии, за последние четыре года было выявлено 25 фактов нарушения запрета на рекламу табачных изделий, среди них 11 только в 2022 году. Кроме того, мэрия пресекла 63 факта уличной торговли табачными изделиями с нарушением законодательства. В Грузии с 2017 года действует Антитабачное законодательство, согласно которому в Грузии запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, поштучно, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах сигареты, сигары, папиросы, электронные сигареты можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Сигареты нельзя рекламировать, разыгрывать, продавать с машин или автомобилистам. Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости, грузия, общество, антитабачная политика, антитабачное законодательство, закон "о контроле табака"
тбилиси, новости, грузия, общество, антитабачная политика, антитабачное законодательство, закон "о контроле табака"
Как в Тбилиси контролируются запреты Антитабачного законодательства – ответ мэрии
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в период с 2019 по 2022 год включительно пресекла около 100 фактов нарушения Антитабачного законодательства в столице, говорится в информации столичного правительства.
По данным мэрии, за последние четыре года было выявлено 25 фактов нарушения запрета на рекламу табачных изделий, среди них 11 только в 2022 году. Кроме того, мэрия пресекла 63 факта уличной торговли табачными изделиями с нарушением законодательства.
В Грузии с 2017 года действует Антитабачное законодательство, согласно которому в Грузии запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, поштучно, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками.
В остальных местах сигареты, сигары, папиросы, электронные сигареты можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Сигареты нельзя рекламировать, разыгрывать, продавать с машин или автомобилистам.
Нарушение правил продажи табачных изделий карается штрафом в размере от 150 до 5 тысяч лари.