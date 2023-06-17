https://sputnik-georgia.ru/20230617/kris-khemsvort-zagovoril-na-gruzinskom-v-filme-tayler-reyk-2--video-278668834.html

Крис Хемсворт заговорил на грузинском в фильме "Тайлер Рейк 2" – видео

Крис Хемсворт заговорил на грузинском в фильме "Тайлер Рейк 2" – видео

Вместе с Хемсвортом в боевике снялся звездный состав грузинских актеров 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T22:02+0400

2023-06-17T22:02+0400

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торнике гогричиани

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Австралийский киноактер Крис Хемсворт заговорил на грузинском языке в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), созданным стриминговым сервисом Netflix.По сюжету, чудом избежав смерти от ранений, полученных в Бангладеш, наемник Тайлер Рейк возвращается и приступает к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира.Вместе с Хемсвортом в фильме снялись грузинские актеры: Торнике Гогричиани, Тина Далакишвили, Ираклий Квирикадзе, Леван Сагинашвили, которого также называют "грузинским Халком", а также Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе и др.Премьера боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" состоялась 16 июня в онлайн-кинотеатре Netflix. Постановщиком сиквела выступил режиссер первой части "Операции по спасению" Сэм Харгрейв. Сценарий написал Джо Руссо, авторы "Мстителей: Финал", которые ранее работали с Хемсвортом. Ранее создатели ленты говорили о начале работы над третьей частью картины. Однако ее судьба зависит от успеха сиквела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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торнике гогричиани, ираклий квирикадзе, netflix, новости, в мире, шоу-бизнес