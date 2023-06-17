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На лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" совершено нападение
На лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" совершено нападение
МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T11:30+0400
2023-06-17T11:30+0400
2023-06-17T11:30+0400
грузия
новости
происшествия
шида картли
гори
зураб джапаридзе
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Неизвестный напал на лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе в городе Гори (регион Шида Картли), сообщила его соратница по партии Ана Курашвили. По ее данным, во время нападения Джапаридзе находился в машине, когда его однопартийцы зашли в магазин. Неизвестный подошел к оппозиционеру и ударил его. Сам Джапаридзе написал в соцсетях, что чувствует себя хорошо. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, зураб джапаридзе
грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, зураб джапаридзе
На лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" совершено нападение
МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Неизвестный напал на лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе в городе Гори (регион Шида Картли), сообщила его соратница по партии Ана Курашвили.
По ее данным, во время нападения Джапаридзе находился в машине, когда его однопартийцы зашли в магазин. Неизвестный подошел к оппозиционеру и ударил его.
Сам Джапаридзе написал в соцсетях, что чувствует себя хорошо.
МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.