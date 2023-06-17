https://sputnik-georgia.ru/20230617/na-lidera-oppozitsionnoy-partii-girchi--bolshe-svobody-soversheno-napadenie-278665736.html

На лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" совершено нападение

На лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" совершено нападение

МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T11:30+0400

2023-06-17T11:30+0400

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грузия

новости

происшествия

шида картли

гори

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Неизвестный напал на лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе в городе Гори (регион Шида Картли), сообщила его соратница по партии Ана Курашвили. По ее данным, во время нападения Джапаридзе находился в машине, когда его однопартийцы зашли в магазин. Неизвестный подошел к оппозиционеру и ударил его. Сам Джапаридзе написал в соцсетях, что чувствует себя хорошо. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, зураб джапаридзе