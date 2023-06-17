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Нападение на детей: Народный защитник Грузии прокомментировал инцидент в Боржоми
Нападение на детей: Народный защитник Грузии прокомментировал инцидент в Боржоми
Омбудсмен категорически осуждает нападение агрессивных групп на детей 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T18:18+0400
2023-06-17T18:18+0400
2023-06-17T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на лагерь неправительственной организации "Института индивидуальной свободы", назвав его нападением на детей. Несколько десятков представителей консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". Лидер движения Вато Шакарашвили назвал действия защитой детей от либеральной идеологии. Также Народный защитник осудил и нападение на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, которое произошло, когда тот направлялся в лагерь. Омбудсмен призвал полицию к эффективному реагированию для обеспечения безопасности детей в лагере и к расследованию всех фактов преступления. Сам аппарат Народного защитника уже приступил к изучению произошедшего. Между тем МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ ни по поводу инцидента с Зурабом Джапаридзе, ни по поводу произошедшего в Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зураб джапаридзе, леван иоселиани, боржоми, грузия, новости, происшествия, общество
зураб джапаридзе, леван иоселиани, боржоми, грузия, новости, происшествия, общество
Нападение на детей: Народный защитник Грузии прокомментировал инцидент в Боржоми
18:18 17.06.2023 (обновлено: 18:27 17.06.2023)
Омбудсмен категорически осуждает нападение агрессивных групп на детей
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани осудил нападение на лагерь неправительственной организации "Института индивидуальной свободы", назвав его нападением на детей.
Несколько десятков представителей консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". Лидер движения Вато Шакарашвили назвал действия защитой детей от либеральной идеологии.
"Народный защитник категорически осуждает нападение агрессивных групп, находившихся в лагере "Института индивидуальной свободы" в Боржомском муниципалитете, в том числе нападение на детей", – говорится в заявлении омбудсмена.
Также Народный защитник осудил и нападение на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, которое произошло, когда тот направлялся в лагерь.
Омбудсмен призвал полицию к эффективному реагированию для обеспечения безопасности детей в лагере и к расследованию всех фактов преступления. Сам аппарат Народного защитника уже приступил к изучению произошедшего.
Между тем МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ ни по поводу инцидента с Зурабом Джапаридзе, ни по поводу произошедшего в Боржоми.