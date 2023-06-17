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Первый веганский эко-фестиваль проходит в Грузии
Первый веганский эко-фестиваль проходит в Грузии
Посетителей фестиваля ждут интересные встречи и вкусные дегустации, обещают организаторы 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T17:37+0400
2023-06-17T17:37+0400
2023-06-17T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Первый веганский эко-фестиваль "Природа", цель которого создать более сострадательный и устойчивый мир для животных, планеты и людей, проходит в тбилисском парке Мзиури 17-18 июня.В программе фестиваля: образовательные лекции, практические семинары, тематические мастер-классы и игры, а также музыка и вкусные дегустации.У посетителей будет возможность узнать от экспертов о важности устойчивого развития, прав животных, этичного образа жизни, здорового питания и о социально ответственном бизнесе, отмечают организаторы.На фестивале гостей ознакомят с работой некоммерческих организаций, которые служат экологии и защите животных. В ходе мероприятия неправительственные организации поделятся своим опытом и информацией о своих проектах. Также одна из главных целей фестиваля – предложить публике широкий выбор веганской кухни. Гостей ждут приготовленные талантливыми веганскими поварами бургеры, паста, пирожки, пирожные и многое другое.Кроме того, на ярмарке будет представлен широкий выбор веганских продуктов и экологически чистых товаров от местных и международных брендов. Веганский эко-фестиваль "Природа" проходит в столице при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, культурная жизнь грузии, новости, вегетарианство
тбилиси, грузия, культурная жизнь грузии, новости, вегетарианство
Первый веганский эко-фестиваль проходит в Грузии
Посетителей фестиваля ждут интересные встречи и вкусные дегустации, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Первый веганский эко-фестиваль "Природа", цель которого создать более сострадательный и устойчивый мир для животных, планеты и людей, проходит в тбилисском парке Мзиури 17-18 июня.
В программе фестиваля: образовательные лекции, практические семинары, тематические мастер-классы и игры, а также музыка и вкусные дегустации.
У посетителей будет возможность узнать от экспертов о важности устойчивого развития, прав животных, этичного образа жизни, здорового питания и о социально ответственном бизнесе, отмечают организаторы.
На фестивале гостей ознакомят с работой некоммерческих организаций, которые служат экологии и защите животных. В ходе мероприятия неправительственные организации поделятся своим опытом и информацией о своих проектах.
"Посетители фестиваля могут лично связаться с представителями этих организаций и, возможно, найти дело, в котором они смогут найти общий интерес, и присоединиться к ним в качестве волонтеров", – отмечают организаторы.
Также одна из главных целей фестиваля – предложить публике широкий выбор веганской кухни. Гостей ждут приготовленные талантливыми веганскими поварами бургеры, паста, пирожки, пирожные и многое другое.
Кроме того, на ярмарке будет представлен широкий выбор веганских продуктов и экологически чистых товаров от местных и международных брендов. Веганский эко-фестиваль "Природа" проходит в столице при поддержке мэрии Тбилиси.