https://sputnik-georgia.ru/20230617/pervyy-veganskiy-eko-festival-prokhodit-v-gruzii-278667469.html

Первый веганский эко-фестиваль проходит в Грузии

Первый веганский эко-фестиваль проходит в Грузии

Посетителей фестиваля ждут интересные встречи и вкусные дегустации, обещают организаторы 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T17:37+0400

2023-06-17T17:37+0400

2023-06-17T17:37+0400

тбилиси

грузия

культурная жизнь грузии

новости

вегетарианство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0f/267482711_0:60:1142:702_1920x0_80_0_0_20603fd06b27faae0dd7e03b5b6fdecd.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Первый веганский эко-фестиваль "Природа", цель которого создать более сострадательный и устойчивый мир для животных, планеты и людей, проходит в тбилисском парке Мзиури 17-18 июня.В программе фестиваля: образовательные лекции, практические семинары, тематические мастер-классы и игры, а также музыка и вкусные дегустации.У посетителей будет возможность узнать от экспертов о важности устойчивого развития, прав животных, этичного образа жизни, здорового питания и о социально ответственном бизнесе, отмечают организаторы.На фестивале гостей ознакомят с работой некоммерческих организаций, которые служат экологии и защите животных. В ходе мероприятия неправительственные организации поделятся своим опытом и информацией о своих проектах. Также одна из главных целей фестиваля – предложить публике широкий выбор веганской кухни. Гостей ждут приготовленные талантливыми веганскими поварами бургеры, паста, пирожки, пирожные и многое другое.Кроме того, на ярмарке будет представлен широкий выбор веганских продуктов и экологически чистых товаров от местных и международных брендов. Веганский эко-фестиваль "Природа" проходит в столице при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, грузия, культурная жизнь грузии, новости, вегетарианство