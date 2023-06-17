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Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато - МВД Грузии
Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато - МВД Грузии
По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а на лагерь – "повреждение чужой вещи" 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T19:37+0400
2023-06-17T19:37+0400
2023-06-17T19:37+0400
зураб джапаридзе
происшествия
новости
грузия
партия "гирчи"
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило сразу два уголовных дела по инцидентам, связанным с партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организацией "Институт индивидуальной свободы". В субботу сначала неизвестный напал на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, а после представители консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт идивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а по факту нападения на лагерь – "повреждение чужой вещи". Ранее заявление по поводу инцидентов распостранил аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зураб джапаридзе, происшествия, новости, грузия, партия "гирчи"
зураб джапаридзе, происшествия, новости, грузия, партия "гирчи"
Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато - МВД Грузии
По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а на лагерь – "повреждение чужой вещи"
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило сразу два уголовных дела по инцидентам, связанным с партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организацией "Институт индивидуальной свободы".
В субботу сначала неизвестный напал на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, а после представители консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт идивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы".
По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а по факту нападения на лагерь – "повреждение чужой вещи".
Ранее заявление по поводу инцидентов распостранил аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела.