https://sputnik-georgia.ru/20230617/rassledovanie-napadeniya-na-oppozitsionnogo-lidera-i-lager-npo-nachato---mvd-gruzii-278672567.html

Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато - МВД Грузии

Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато - МВД Грузии

По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а на лагерь – "повреждение чужой вещи" 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T19:37+0400

2023-06-17T19:37+0400

2023-06-17T19:37+0400

зураб джапаридзе

происшествия

новости

грузия

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило сразу два уголовных дела по инцидентам, связанным с партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организацией "Институт индивидуальной свободы". В субботу сначала неизвестный напал на лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, а после представители консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт идивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". По факту нападения на Джапаридзе уголовное дело возбуждено по статье "насилие", а по факту нападения на лагерь – "повреждение чужой вещи". Ранее заявление по поводу инцидентов распостранил аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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зураб джапаридзе, происшествия, новости, грузия, партия "гирчи"