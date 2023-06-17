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Сотни тбилисцев искали пропавшую 11-летнюю девочку: ее нашли поздно ночью
Сотни тбилисцев искали пропавшую 11-летнюю девочку: ее нашли поздно ночью
О причинах, по которым ребенок исчез на несколько часов, не сообщается 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T09:39+0400
2023-06-17T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Пропавшую 11-летнюю девочку Мариам Барабадзе, которую с вечера 16 июня искали во втором микрорайоне тбилисского района Диди-Дигоми, нашли живой - к поискам были подключены, сообщила родственница ребенка Ако Ахалая. Одиннадцатилетнюю девочку начали искать около 19:00. К поискам вместе с полицейскими активно подключились родные ребенка и сотни добровольцев – жителей района Диди-Дигоми. Мариам нашли в 2 часа ночи целой и невредимой. Согласно информации пользователей соцсетей, ребенка обнаружили двое мужчин, которые пречесывали район с собакой. Отмечают, что девочка спряталась в собачьей будке и уснула. О причинах, по которым девочка исчезла, не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Сотни тбилисцев искали пропавшую 11-летнюю девочку: ее нашли поздно ночью
09:39 17.06.2023 (обновлено: 10:12 17.06.2023)
О причинах, по которым ребенок исчез на несколько часов, не сообщается
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Пропавшую 11-летнюю девочку Мариам Барабадзе, которую с вечера 16 июня искали во втором микрорайоне тбилисского района Диди-Дигоми, нашли живой - к поискам были подключены, сообщила родственница ребенка Ако Ахалая.
"Мы нашли ее! Я не знаю, я действительно не знаю, как мы собираемся платить за такую большую поддержку! Спасибо, люди!" – пишет Ахалая в соцсети.
Одиннадцатилетнюю девочку начали искать около 19:00. К поискам вместе с полицейскими активно подключились родные ребенка и сотни добровольцев – жителей района Диди-Дигоми.
Мариам нашли в 2 часа ночи целой и невредимой. Согласно информации пользователей соцсетей, ребенка обнаружили двое мужчин, которые пречесывали район с собакой. Отмечают, что девочка спряталась в собачьей будке и уснула.
О причинах, по которым девочка исчезла, не сообщается.