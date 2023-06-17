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Теракт в школе в Уганде: число жертв превысило 40 человек
Теракт в школе в Уганде: число жертв превысило 40 человек
Повстанцы атаковали школу – 22 ученика были убиты 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T15:01+0400
2023-06-17T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в школе в городе Касесе на юго-западе Уганды выросло до 41, сообщает местный телеканал NTV Uganda. Ранее полиция Уганды заявила, что по меньшей мере 25 человек погибли, еще восемь были госпитализированы в результате нападения повстанцев "Союзных демократических сил" (ADF) на школу на юго-западе Уганды. Группировка "Союзные демократические силы" (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДР Конго и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК).* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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уганда, в мире, новости, происшествия, теракт, теракт
уганда, в мире, новости, происшествия, теракт, теракт
Теракт в школе в Уганде: число жертв превысило 40 человек
15:01 17.06.2023 (обновлено: 15:16 17.06.2023)
Повстанцы атаковали школу – 22 ученика были убиты
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в школе в городе Касесе на юго-западе Уганды выросло до 41, сообщает местный телеканал NTV Uganda.
Ранее полиция Уганды заявила, что по меньшей мере 25 человек погибли, еще восемь были госпитализированы в результате нападения повстанцев "Союзных демократических сил" (ADF) на школу на юго-западе Уганды.
"Число погибших в результате нападения повстанцев ADF в Касесе в настоящее время составляет 41 человек. Повстанцы атаковали школу, 22 ученика были убиты. Кроме того, 17 учеников погибли в результате взрыва бомбы, также скончались два местных жителя", – написал телеканал на своей странице в Twitter.
Группировка "Союзные демократические силы" (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДР Конго и Уганды.
В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК).
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация