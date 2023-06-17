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В Грузии накрыли сеть хакеров
В Грузии накрыли сеть хакеров
Всего хакеры смогли снять более 9 тысяч лари со счетов 24 граждан 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T14:28+0400
2023-06-17T14:28+0400
2023-06-17T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех граждан Грузии по обвинению во взломе базы данных граждан, еще один иностранец объявлен в розыск. Следствие установило, что двое обвиняемых незаконно проникли в компьютерную базу личных данных граждан и перечислили на счета своих сообщников средства со счетов граждан. По версии расследования, всего хакеры смогли снять более девяти тысяч лари со счетов 24 граждан. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы за посягательство на компьютерную систему группой лиц с целью получения финансовой выгоды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
В Грузии накрыли сеть хакеров
Всего хакеры смогли снять более 9 тысяч лари со счетов 24 граждан
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех граждан Грузии по обвинению во взломе базы данных граждан, еще один иностранец объявлен в розыск.
Следствие установило, что двое обвиняемых незаконно проникли в компьютерную базу личных данных граждан и перечислили на счета своих сообщников средства со счетов граждан.
По версии расследования, всего хакеры смогли снять более девяти тысяч лари со счетов 24 граждан.
Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы за посягательство на компьютерную систему группой лиц с целью получения финансовой выгоды.