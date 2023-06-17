https://sputnik-georgia.ru/20230617/zabota-o-prirode-v-gruzii-v-kuru-zapustili-malkov-ryb-278668262.html

Забота о природе в Грузии: в Куру запустили мальков рыб

Забота о природе в Грузии: в Куру запустили мальков рыб

Запуск мальков осуществляется в рамках 10-летнего проекта сохранения популяции рыб в Куре 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Компания "Джорджия генерация", оперирующая гидроэлектростанциями на реке Кура, запустила в реку мальков местных рыб у территории ЗАГЭСа в Тбилиси, говорится в сообщении компании. По данным компании, в Куру были запущены мальки рыб, которые обитают в реке – дикий сазан, барбус и храмули. Запуск мальков осуществляется в рамках 10-летнего проекта сохранения популяции рыб в Куре. Запускать искусственно выведенных мальков будут раз в два года. Кроме того, компания намерена установить у ГЭС специальные устройства для защиты рыб. Кура – самая крупная река Закавказья, протекающая по территории Грузии, Турции и Азербайджана. На территории реки расположены несколько гидроэлектростанций, включая ЗАГЭС и Ортачальскую ГЭС — в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, туризм, грузия, новости, река кура, кура