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https://sputnik-georgia.ru/20230618/dvizhenie-transporta-v-vysokogornyy-region-gruzii-budet-ogranicheno-278684747.html
Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено
Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено
Передвижение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией подразделений МВД 18.06.2023, Sputnik Грузия
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грузия
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на участке Кала-Ушгули (177-185 км) автомагистрали внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили с 08:00 до 16:00 19 июня, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения вводятся в связи ремонтно-уборочными работами на участке. Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией соответствующих региональных подразделений МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сванети, регион самегрело-земо сванети
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сванети, регион самегрело-земо сванети

Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено

21:01 18.06.2023 (обновлено: 21:30 18.06.2023)
© photo: Sputnik / Besik Pipia / Горы трасса дорога Местиа Зугдиди
Горы трасса дорога Местиа Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2023
© photo: Sputnik / Besik Pipia /
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Передвижение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией подразделений МВД
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на участке Кала-Ушгули (177-185 км) автомагистрали внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили с 08:00 до 16:00 19 июня, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения вводятся в связи ремонтно-уборочными работами на участке.
Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией соответствующих региональных подразделений МВД.
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