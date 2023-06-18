https://sputnik-georgia.ru/20230618/dvizhenie-transporta-v-vysokogornyy-region-gruzii-budet-ogranicheno-278684747.html

Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено

Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено

Передвижение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией подразделений МВД 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T21:01+0400

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

сванети

регион самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на участке Кала-Ушгули (177-185 км) автомагистрали внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили с 08:00 до 16:00 19 июня, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения вводятся в связи ремонтно-уборочными работами на участке. Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией соответствующих региональных подразделений МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сванети, регион самегрело-земо сванети