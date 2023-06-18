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Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено
Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено
Передвижение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией подразделений МВД 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T21:01+0400
2023-06-18T21:01+0400
2023-06-18T21:30+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на участке Кала-Ушгули (177-185 км) автомагистрали внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили с 08:00 до 16:00 19 июня, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения вводятся в связи ремонтно-уборочными работами на участке. Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией соответствующих региональных подразделений МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сванети, регион самегрело-земо сванети
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сванети, регион самегрело-земо сванети
Движение транспорта в высокогорный регион Грузии будет ограничено
21:01 18.06.2023 (обновлено: 21:30 18.06.2023)
Передвижение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией подразделений МВД
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на участке Кала-Ушгули (177-185 км) автомагистрали внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили с 08:00 до 16:00 19 июня, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения вводятся в связи ремонтно-уборочными работами на участке.
Передвижение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией соответствующих региональных подразделений МВД.