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Горный забег Lisi Trail Festival пройдет в Тбилиси
Горный забег Lisi Trail Festival пройдет в Тбилиси
Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T10:18+0400
2023-06-18T10:18+0400
2023-06-18T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 18 июня – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих. У каждого будет шанс опробовать себя в пределах своих возможностей и выбрать желаемую дистанцию от 7 до 100 километров.Пробег в рамках фестиваля пройдет в шести дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише участников будут ждать заслуженные медали.Все забеги фестиваля Lisi Trail Festival зарегистрированы как Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), так и UTMB World Series. Мероприятие проводится при поддержке мэрии Тбилиси совместно с Федерацией горного бега Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, бег, спорт
тбилиси, грузия, новости, общество, бег, спорт
Горный забег Lisi Trail Festival пройдет в Тбилиси
Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 18 июня – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.
Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих. У каждого будет шанс опробовать себя в пределах своих возможностей и выбрать желаемую дистанцию от 7 до 100 километров.
Пробег в рамках фестиваля пройдет в шести дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:
Fun Run 7 километров – для тех, кто хочет попробовать бег в горах
Trail – 20 километров, кто уже знаком с набором высот
Ultra – 62 километра для уже опытных и продвинутых спортсменов, кто хочет испытать свою выносливость
Lisi 100 – 105 километров.
На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише участников будут ждать заслуженные медали.
Все забеги фестиваля Lisi Trail Festival зарегистрированы как Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), так и UTMB World Series. Мероприятие проводится при поддержке мэрии Тбилиси совместно с Федерацией горного бега Грузии.