https://sputnik-georgia.ru/20230618/gornyy-zabeg-lisi-trail-festival-proydet-v-tbilisi--278668032.html

Горный забег Lisi Trail Festival пройдет в Тбилиси

Горный забег Lisi Trail Festival пройдет в Тбилиси

Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих 18.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 18 июня – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.Мероприятие соберет всех желающих: опытных бегунов, любителей или начинающих. У каждого будет шанс опробовать себя в пределах своих возможностей и выбрать желаемую дистанцию ​​от 7 до 100 километров.Пробег в рамках фестиваля пройдет в шести дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише участников будут ждать заслуженные медали.Все забеги фестиваля Lisi Trail Festival зарегистрированы как Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), так и UTMB World Series. Мероприятие проводится при поддержке мэрии Тбилиси совместно с Федерацией горного бега Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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